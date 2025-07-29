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الرياضة

إيفرتون يضم «شاب» بايرن ميونيخ

إيفرتون يضم «شاب» بايرن ميونيخ
29 يوليو 2025 21:40

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعاقده مع الظهير الأيسر المغربي الشاب آدم أزنو، البالغ 19 عاماً من صفوف بايرن ميونيخ الألماني.
وبحسب تقارير إعلامية، دفع إيفرتون نحو 11 مليون يورو للنادي البافاري للحصول على توقيع أزنو بعقد يمتد لأربعة أعوام.
وتدرب اللاعب الشاب في برشلونة الإسباني، قبل انضمامه إلى بايرن ميونيخ، الذي أعاره في الموسم الماضي إلى بلد الوليد الإسباني.
وذكر إيفرتون عبر موقعه الرسمي: «أكمل إيفرتون صفقة انتقال الظهير الأيسر آدم أزنو من بايرن ميونيخ مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وقع المدافع عقداً لمدة أربع سنوات مع الفريق حتى نهاية يونيو 2029».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
بايرن ميونيخ
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