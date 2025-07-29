الأربعاء 30 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فياريال يتعاقد مع لاعب الإنتر

فياريال يتعاقد مع لاعب الإنتر
29 يوليو 2025 21:56

 
مدريد (رويترز)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يمنح مبابي «القميص 10»
وليامز أول قائد «أسمر البشرة» لبلباو


أعلن فياريال تعاقده مع اللاعب الدولي الكندي تاجون بوكانان بموجب عقد يمتد لخمس سنوات، بعد انضمامه إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في فبراير الماضي على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي.
وقال فياريال في بيان إن بوكانان (26 عاماً)، والذي يلعب بشكل أساسي في خط الوسط، ويمكنه أيضاً اللعب جناحاً، اجتاز الكشف الطبي.
وقالت تقارير إعلامية إن بوكانان انضم إلى فياريال مقابل حوالي تسعة ملايين يورو (10.39 مليون دولار).
وشارك بوكانان الذي انضم إلى الإنتر في يناير 2024 قادماً من كلوب بروج البلجيكي، في 13 مباراة في الدوري الإسباني مع فياريال الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي.
وقال فياريال: «يمتلك بوكانان القوة البدنية والسرعة عند حمل الكرة، مع فطنة الوجود في مواقف التسجيل والقدرة على تقديم التمريرات الحاسمة».
وشارك بوكانان في 51 مباراة دولية مع كندا.
ويستهل فياريال مشواره في الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس المقبل عندما يستضيف ريال أوبييدو الصاعد حديثاً.

 

الدوري الإسباني
الليجا
فياريال
الدوري الإيطالي
إنتر
كندا
آخر الأخبار
جندي يسير في موقع تعرض لقصف روسي في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
اليوم 01:26
حافلة تقل لاجئين سوريين عائدين إلى بلادهم من لبنان عند معبر جديدة يابوس الحدودي (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:26
شارع خالٍ في مدينة سامرونغ، شمال غرب كمبوديا، قرب الحدود مع تايلاند (وكالات)
الأخبار العالمية
هدوء حذر يسود حدود تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:26
جانب من عملية إتلاف ألغام حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الألغام أكبر تهديد لحياة المدنيين في الحديدة
اليوم 01:26
قافلة مساعدات تصل إلى السويداء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سوريا... دخول قافلة مساعدات رابعة إلى السويداء
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©