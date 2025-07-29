فياريال يتعاقد مع لاعب الإنتر



مدريد (رويترز)



أعلن فياريال تعاقده مع اللاعب الدولي الكندي تاجون بوكانان بموجب عقد يمتد لخمس سنوات، بعد انضمامه إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في فبراير الماضي على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي.

وقال فياريال في بيان إن بوكانان (26 عاماً)، والذي يلعب بشكل أساسي في خط الوسط، ويمكنه أيضاً اللعب جناحاً، اجتاز الكشف الطبي.

وقالت تقارير إعلامية إن بوكانان انضم إلى فياريال مقابل حوالي تسعة ملايين يورو (10.39 مليون دولار).

وشارك بوكانان الذي انضم إلى الإنتر في يناير 2024 قادماً من كلوب بروج البلجيكي، في 13 مباراة في الدوري الإسباني مع فياريال الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي.

وقال فياريال: «يمتلك بوكانان القوة البدنية والسرعة عند حمل الكرة، مع فطنة الوجود في مواقف التسجيل والقدرة على تقديم التمريرات الحاسمة».

وشارك بوكانان في 51 مباراة دولية مع كندا.

ويستهل فياريال مشواره في الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس المقبل عندما يستضيف ريال أوبييدو الصاعد حديثاً.