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الرياضة

أوباميانج يقترب من العودة إلى مارسيليا

أوباميانج يقترب من العودة إلى مارسيليا
29 يوليو 2025 21:59

 
مارسيليا (أ ف ب)

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أعلن مارسيليا، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، في بيان أن مهاجمه السابق الدولي الجابوني بيار إيميريك أوباميانج سيعود إلى صفوفه بعد موسم قضاه مع القادسية السعودي.
وقال النادي إن المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً سيصل إلى جنوب فرنسا في وقت متأخر مساء الأربعاء، مشيراً إلى أنه سيرتدي قميص النادي من جديد بمجرد اجتيازه الفحص الطبي وتوقيع عقده رسمياً، ربما الخميس.
ودافع المهاجم السابق لأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني عن ألوان مارسيليا في موسم 2023-2024، مسجلاً 30 هدفاً مع 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، محطماً الرقم القياسي على الإطلاق للأهداف في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» (34 هدفاً)، وهي المسابقة التي تم اختياره فيها أفضل لاعب.
وانتقل أوباميانج إلى القادسية بعد فشل مارسيليا في التأهل إلى البطولات الأوروبية، حيث حل ثامناً في الدوري، لكنه فسخ عقده ودياً مع النادي السعودي بعدما قدم معه موسماً جيداً سجل خلاله 17 هدفاً مع ثلاث تمريرات حاسمة في 32 مباراة في الدوري، حيث أنهاه في المركز الرابع، وبلغ معه المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك التي خسرها أمام الاتحاد بطل الدوري.
كما لعب أوباميانج، الهداف التاريخي لمنتخب الجابون برصيد 35 هدفاً، مع ميلان الإيطالي الذي أعاره لأندية ديجون وليل وموناكو وسانت إتيان الفرنسية، قبل الانتقال إلى بوروسيا دورتموند الألماني.
وفاز أوباميانج بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإسباني مع برشلونة موسم 2022-2023.

الدوري السعودي
القادسية
أوباميانج
مارسيليا
برشلونة
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