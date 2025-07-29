ريال مدريد يمنح مبابي «القميص 10»



مدريد (د ب أ)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً منح هدافه الفرنسي كيليان مبابي القميص رقم 10 بدلاً من القميص رقم 9 الذي ارتداه منذ قدومه للنادي الملكي.

وأصبح القميص رقم 10 متاحاً بعد رحيل النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش عن ريال مدريد.

ونشر ريال مدريد صورة لمبابي عبر موقعه الرسمي، وهو يرتدي القميص رقم 10.

وانضم مبابي نجم منتخب فرنسا إلى النادي الملكي الصيف الماضي، وسجل في الموسم الأول له بالدوري الإسباني 28 هدفاً في 32 مباراة، ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة عبر لاعب واحد في موسمه الأول لريال مدريد، والذي كان بحوزة ألفريدو دي ستيفانو، حيث سجل 27 هدفاً في موسم 1953-1954.

ورحل مبابي عن باريس سان جيرمان، وهو يحمل تاج الهداف التاريخي للنادي برصيد 256 هدفاً في 308 مباريات بجميع المسابقات.

لم يكتفِ مبابي بتسجيل الأهداف الغزيرة خلال مواسمه السبعة مع العملاق الفرنسي، بل ساعدهم أيضاً في حصد العديد من الألقاب، بالمساهمة في 15 لقباً محلياً، وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، مما جعله أحد أكثر لاعبي النادي تتويجاً على الإطلاق. حقق كيليان بقميص باريس 6 ألقاب للدوري وكأس فرنسا 4 مرات، وكأس رابطة المحترفين الفرنسية (مرتان)، وكأس السوبر الفرنسي (3 مرات)، ولكنه لم يحقق اللقب الأهم وهو دوري أبطال أوروبا.