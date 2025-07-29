إيفرتون يبيع فريق الكرة القدم النسائية!



لندن (د ب أ)



باع إيفرتون الإنجليزي فريقه لكرة القدم النسائية للشركة الأم المالكة للنادي، في خطوة من المنتظر أن تفيد فريق الرجال في الالتزام بلوائح الربح والاستدامة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واشترت شركة «راوندهاوس كابيتال هولدينجز» التي يديرها ويملكها رجل الأعمال الأميركي دان فريدكين الفريق النسائي لإيفرتون.

واستحوذت مجموعة فريدكين على إيفرتون في ديسمبر 2024، ومن المنتظر أن تفيد هذه الخطوة فريق إيفرتون بعد تسجيلها إيرادات في حساباته المالية، لتحسن وضع الفريق بشأن الامتثال للوائح الربح والاستدامة.

وتنص هذه اللائحة على أنه لا يمكن أن تتجاوز خسائر أي نادٍ 105 مليون جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات.

وتعرض إيفرتون لعقوبة خصم نقاط مرتين في موسمي 2021-2022 و2022 - 2023 بسبب عدم الالتزام بهذه اللائحة.

ويبقى إيفرتون ثالث نادٍ إنجليزي يبيع فريقه النسائي بسبب لوائح الربح والاستدامة، بعدما باع تشيلسي فريق النساء إلى الشركة الأم بلوكو مقابل ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2024، وبعدها تم بيع حصة أقلية بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10% في مايو لمؤسس رديت أليكسيس أوهانيان.

كما باع أستون فيلا فريقه النسائي إلى شركة «في سبورتس» في يونيو.

وأنهى فريق إيفرتون الموسم الماضي محتلاً المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز للكرة النسائية، ووصل للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي، وخرج من كأس الرابطة من مرحلة المجموعات.