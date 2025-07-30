الخميس 31 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبو خلال ينتقل إلى تورينو

أبو خلال ينتقل إلى تورينو
30 يوليو 2025 08:01

روما (رويترز)

أخبار ذات صلة
مبابي وحكيمي.. «صورة صداقة»
«أمم أفريقيا للمحليين».. المغربي الكعبي من ورش النجارة إلى العالمية!


أعلن تورينو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ضم الدولي المغربي زكريا أبو خلال، قادماً من تولوز الفرنسي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
ونشر تورينو عبر حسابه بمنصة «إكس«أكثر من مقطع فيديو للاعب، وعدداً من الصور معلقا عليها «رقم 7 الجديد لدينا».
وقال اللاعب عبر حسابه: «سعيد بخوض هذا التحدي الجديد، وفخور بكوني جزءاً من هذا النادي، حان وقت العمل».
وكان أبو خلال انضم إلى تولوز عام 2022 قادماً من الكمار الهولندي الذي انتقل له في 2019، بعد صعوده من قطاع المراحل العمرية في إيندهوفن، وفاز مع تولوز بكأس فرنسا عام 2023.
وأنهى تورينو الموسم الماضي في المركز 11 بالدوري، ويستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة إنتر ميلان في 25 أغسطس.

المغرب
تورينو
الدوري الإيطالي
الكالشيو
تولوز
إنتر ميلان
آخر الأخبار
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 10:51
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
الرياضة
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
اليوم 15:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
اليوم 14:49
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
علوم الدار
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
اليوم 14:38
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
الرياضة
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©