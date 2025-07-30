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الرياضة

برشلونة وأراوخو.. «الانفصال» قادم!

برشلونة وأراوخو.. «الانفصال» قادم!
30 يوليو 2025 08:09

برشلونة (د ب أ)

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يعيش رونالد أراوخو مدافع برشلونة ومنتخب أوروجواي موقفاً صعباً، منذ الأشهر القليلة الماضية مع ناديه الإسباني.
تراجعت مشاركة أراوخو مع فريقه، حيث لعب 25 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الماضي، وسجل هدفين، بعدما أصبح بديلاً لزميليه باو كوبارسي وإينيجو مارتينيز.
وخيب المدافع الأوروجوياني الدولي الآمال، عندما قرر هانزي فليك مدرب برشلونة الاعتماد عليه، حيث حملت جماهير برشلونة، أراوخو، مسؤولية الخسارة أمام إنتر ميلان في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ولم يتحسن أراوخو «26 عاماً» خلال الفترة الأخيرة، وباتت مشاركته أساسياً مع منتخب أوروجواي مهددة أيضاً.
واستمر مدافع برشلونة في تقديم أداء متواضع بشكل مثير للقلق، بعدما كان من أفضل لاعبي العالم في مركزه.
وكان النادي الكتالوني مستعد للتخلص من أراوخو خلال الصيف الجاري مستغلاً الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب بقيمة 60 مليون يورو ساري المفعول خلال النصف الأول من يوليو الجاري، ولكن لم يبد أي نادٍ رغبة في ضمه.
ويدخل أراوخو منافسات الموسم الجديد باعتباره المدافع الثالث في حسابات المدرب الألماني فليك، الذي يشعر بالرضا عن دفاع الفريق، رغم استقبال شباك برشلونة 66 هدفاً في 56 مباراة الموسم الماضي.
وما يزيد الأمور تعقيداً أن إدارة برشلونة قامت بتمديد عقد المدافع الشاب كوبارسي «18 عاماً» في فبراير الماضي إلى 2029، ويصنفه الكثيرون على أنه ركيزة المستقبل في دفاع الفريق، كما تم تجديد تعاقد مارتينيز لعام إضافي حتى 2026، ومن غير المستبعد تجديده لعام آخر حال تقديم أداء جيد.
وقالت صحيفة «لا فانجارديا» الإسبانية، إن هناك تساؤلات عديدة بشأن مستقبل أراوخو، الذي يريد أن يكون لاعباً أساسياً أو يرحل عن النادي.
أضافت الصحيفة أن أراوخو ربما يطلب الرحيل هذا الصيف إذا لم يجد نفسه أساسياً في أول ثلاث مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، والتي تتزامن مع فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 
وختمت بأن إدارة برشلونة لن تتمسك حينها باستمرار أراوخو، وهو ما تخطط له منذ بداية الصيف، رغم أن الأولوية كانت الاستغناء عن أندريس كريستنسن، ولكن هذه المستجدات ربما تدفع إدارة النادي الكتالوني للتفكير في ضم مدافع بديل. 

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رونالد أراوخو
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