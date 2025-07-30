ترافورد يعود إلى مانشستر سيتي

لندن (أ ف ب)



أعلن مانشستر سيتي ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم عودة حارس مرماه جيمس ترافورد إلى صفوفه، بعد موسمين مع بيرنلي.

وقام مانشستر سيتي بتفعيل بند إعادة الشراء بقيمة 27.5 مليون جنيه استرليني «36.7 مليون دولار» للاعب منتخب إنكلترا للشباب البالغ 22 عاماً حسب تقارير إعلامية بريطانية.

وانتقل ترافورد الذي لم يلعب مع الفريق الأول لمانشستر سيتي خلال فترته الأولى في ملعب الاتحاد (2021-2023)، إلى بيرنلي عام 2023، حيث لعب على سبيل الإعارة مع أكرينجتون ستانلي (2021-2022)، وبولتون (يناير 2022-2023).

وواجه ترافورد صعوبات في موسمه الأول مع هبوط بيرنلي الى المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، لكنه عادل رقماً قياسياً في كرة القدم الإنجليزية بحفاظه على نظافة شباكه في 29 مباراة الموسم الماضي، وساعد فريقه على الصعود مجدداً إلى الدوري الممتاز.

وقال في بيان: «هذا هو موطني، إنه نادٍ مميز حقاً، يضم أناساً رائعين يجعلونه مكاناً فريداً للعمل واللعب».

وأضاف: «ما زلت صغيراً جداً، ومتعطشاً لمواصلة التعلم والتطور، وأعرف أنه لا توجد بيئة أفضل من مانشستر سيتي لمساعدتي على أن أصبح أفضل حارس مرمى ممكن، سأبذل قصارى جهدي لمساعدة هذا النادي العملاق على تحقيق المزيد من النجاح».

واستغنى المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن خدمات الحارس الأول البرازيلي إيدرسون مرات عدة الموسم الماضي لمصلحة الألماني شتيفان أورتيجا.

ويعد ترافورد سادس صفقة يبرمها مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المدافع الجزائري ريان آيت نوري من ولفرهامبتون، ولاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرس من ميلان الايطالي، والحارس ماركوس بيتينيلي من تشيلسي، ولاعب الوسط الفرنسي ريان شرقي من ليون، ولاعب الوسط النرويجي سفير نيبان من روزنبورج.