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الرياضة

إغلاق مدرج في ملعب شيفيلد

إغلاق مدرج في ملعب شيفيلد
30 يوليو 2025 08:48

 
لندن (د ب أ)

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تقرر إغلاق المدرج الشمالي لملعب هيلزبره معقل نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي بقرار من مجلس المدينة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المدرجات.
أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن مجلس المدينة طالب إدارة شيفيلد بإجراء إصلاحات في الملعب، بعد اكتشاف تآكل كبير في سقف المدرج.
وأكد مجلس مدينة شيفيلد في بيان له أنه لم يتم تقديم ضمانات بهذا الشأن، لذا قرر إغلاق المدرج، ومنع الجماهير من دخوله.
ويستهل شيفيلد وينزداي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة ستوك سيتي 16 أغسطس المقبل.
ويواجه نادي شيفيلد وينزداي عدداً من المشاكل خلال الصيف الجاري، حيث تعرض النادي لعدد من العقوبات بسبب مشاكله المالية، منها التأخر في سداد الرواتب خلال شهري مايو ويونيو، كما أعلن النادي الإنجليزي الاستغناء عن مدربه داني رول بعد اتفاق متبادل.

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