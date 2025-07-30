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الرياضة

مبيعات ضخمة لقميص منتخب إنجلترا للسيدات

مبيعات ضخمة لقميص منتخب إنجلترا للسيدات
30 يوليو 2025 08:51

 
لندن (د ب أ)

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أعلنت شركة نايكي للملابس الرياضية أن قميص منتخب إنجلترا الذي حقق به لقب أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم «يورو 2025» في سويسرا تفوق كثيرا على مبيعات قميص البطولة السابقة، وكذلك قميص الفريق في كأس العالم للكرة النسائية 2023.
وأشارت الشركة المصممة لزي المنتخب الإنجليزي إلى أن القميص حقق مبيعات قوية خاصة على مستوى مقاسات الأطفال.
ولفتت إلى أن نجمتي منتخب إنجلترا، كلوي كيلي ولوسي برونز أسهمتا كثيراً في زيادة المبيعات. وكان فوز منتخب إنجلترا بكأس أمم أوروبا للسيدات، الحدث الأعلى مشاهدة تليفزيونية داخل بريطانيا في 2025، كما أعلن منظمو البطولة عن أرقام قياسية على مستوى الحضور الجماهيري.
وكانت شركة «نايكي» تعرضت لانتقادات حادة خلال كأس العالم للسيدات 2023، بسبب فشلها في توفير مجموعة من القميصان لحارسة مرمى المنتخب الإنجليزي ماري إيربس.
وبعد ضغوط شديدة مع عريضة عليها توقيع أكثر من 152 ألف شخص، وفرت الشركة قميص «إيربس» حيث نفدت الكمية المتاحة من المتاجر في غضون خمس دقائق.

إنجلترا
سويسرا
إسبانيا
كأس أمم أوروبا
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