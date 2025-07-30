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الرياضة

أسطورة مانشستر يونايتد يتوقع «المستقبل المشرق» لـ «التلميذ الشاب»

أسطورة مانشستر يونايتد يتوقع «المستقبل المشرق» لـ «التلميذ الشاب»
30 يوليو 2025 09:04

 
لندن (د ب أ)

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توقع ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي أن يتطور أداء المدافع الفرنسي ليني يورو في الموسم الجديد.
ولعب فيرديناند دوراً محورياً في انتقال يورو من صفوف ليل الصيف الماضي.
وقال المدافع الإنجليزي السابق فرديناند للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد بشأن توقعاته لمستقبل يورو «أعتقد أنه سيتطور، أعتقد أن ليني يورو موهبة رائعة، مستقبله وموهبته ليسا محل شك».
وأضاف: «الأمر يتعلق باستغلال هذه الموهبة والإمكانات، وأعتقد أنه شخص جاد، ويعمل بجد».
لا يزال يورو في التاسعة عشرة من عمره فقط، وأثبت نفسه تماماً لاعب قلب دفاع شاب.
وأوضح فيرديناند: «ما زلت أعتقد أن الاستقرار المحيط به ضروري لمساعدته لاعباً شاباً».
ويرى فرديناند أن لاعبين كبار مثل هاري ماجواير وليساندرو مارتينيز وماتياس دي ليخت سيلعبون دوراً محورياً في عملية تطور يورو.
كما يتوقع فرديناند أن يحقق تلميذه الشاب تقدماً كبيراً هذا الموسم، حيث يخفي مظهره الهادئ العمل الدؤوب الذي يبذله وراء الكواليس.
وأشار فيرديناند «رغبته هي أن يكون أفضل كل عام وأن يواصل العمل على المدى الطويل، إذا استمر على هذا المنوال، فمن يدري كيف سيكون سقف طموحاته؟».

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