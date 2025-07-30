مولر.. «الصفقة تمت»

ميونيخ (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية أن نادي فانكوفر وايتكابس، المنافس في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، توصل إلى اتفاق مع نجم بايرن ميونيخ السابق توماس مولر.

وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى أن الفريق الكندي توصل إلى اتفاق مع نادي سينسيناتي منافسه في الدوري الأميركي، والذي يملك حق الرفض الأول لانتقال مولر الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 بموجب نظام حقوق اكتشاف الدوري الأميركي.

وأوضحت «بيلد» أن فانكوفر سيدفع لسينسيناتي حوالي 460 ألف دولار، على مدى الإثني عشر شهراً القادمة مقابل حق ضم مولر.

ومن المتوقع أن يوقع مولر عقده مع فانكوفر في الأول من أغسطس المقبل، وقد يشارك للمرة الأولى مع الفريق في العاشر من الشهر المقبل في مواجهة سان خوسيه إيرثكويكس.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت صحيفة «ذا بروفينس» نقلاً عن مصادر في رابطة الدوري الأميركي، أن جهود فانكوفر للتعاقد مع مولر، «لم تنته بعد، ولكنها قريبة». وذكرت تقارير حديثة أن مسؤولي الدوري الأميركي يسعون للضغط من أجل التوصل لاتفاق بين فانكوفر وسينسيناتي، خشية فشل الصفقة وخسارة لاعب بارز محتمل في المسابقة.

ويمكن لكل فريق إدراج ما يصل إلى سبعة لاعبين في قائمة الاكتشاف، والتي غالباً ما لا يتم الإعلان عنها، ومع ذلك، يمكن للفرق مقايضة أو بيع حقوق الاكتشاف لأي لاعب إذا لم يتوصل النادي المالك إلى اتفاق.

وقالت صحيفة ذا بروفينس: «تم الاتفاق على شروط العقد بين الفريق واللاعب، والأمر ببساطة الآن يتعلق بشروط انتقاله من سينسيناتي إلى فانكوفر».

ووفقاً للتقارير، لا يرغب مولر في الانتقال إلى سينسيناتي، في حين لم يعلق أي من الناديين أو اللاعب على هذه التقارير.

ورحل مولر عن البايرن هذا الصيف بعد 25 عاماً أمضاها مع النادي البافاري، بعد عدم تلقيه عقداً جديداً مع البطل التاريخي للدوري الألماني.

وألمح مولر يوم السبت الماضي لانتقاله إلى الدوري الأميركي في فيديو مستوحى من رعاة البقر، يظهر فيه وهو يمتطي جواداً فيما يبدو أنه سهل مفتوح2025/7/29