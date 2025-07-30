«الحرب الباردة» تشتعل بين برشلونة وتير شتيجن!



معتز الشامي (أبوظبي)



يعد الحارس خوان جارسيا، القادم من إسبانيول، أبرز تعاقدات برشلونة في «الميركاتو الصيفي» الحالي، لتعويض غياب قائده المخضرم مارك أندريه تير شتيجن لفترة طويلة لظروف الإصابات، منذ الموسم الماضي.

وعند عودته، رأى الألماني تير شتيجن «33 عاماً» أن النادي يُجبره على الرحيل بـ «أدب»؛ وهو من أعلى اللاعبين أجراً في الفريق، ولا يثقون في أنه سيقدم أفضل أداء له بعد الإصابة، أو ببساطة، يُريدون حارساً جديداً أصغر سناً، وأكثر انسجاماً مع صغر سن الفريق، على أي حال، أرادوا بيعه، لكن اللاعب لم يرغب في الرحيل، وفي ظلّ هذا الجوّ المتوتر، خضع تير شتيجن لجراحة جديدة لعلاج مشكلة القطنية، التي تُسبّبت آلاماً مزمنة له في الظهر.

وكان الحارس خضع بالفعل لجراحة في ديسمبر 2023 للسبب نفسه، وغاب عن الملاعب لشهرين ونصف الشهر، وفي تغريدة على «إكس»، (دون انتظار النادي) قال إنه يتوقّع أن تستغرق فترة تعافيه 3 أشهر، وأثار إعلان اللاعب غضب برشلونة، حيث تعد فترة الـ3 أشهر غير كافية لمنحه إجازة طويلة الأمد واستخدام 80% من راتبه لتسجيل لاعبين آخرين، الأمر الذي قد يعيق ذلك تسجيل خوان جارسيا، كما حدث قبل أشهر مع داني أولمو (الذي لم يُسجل رسمياً إلا في النصف الأول من الموسم مستخدما جزءا من راتب أندرياس كريستنسن المصاب).

ولهذا السبب، لم يُحدد البيان الرسمي الصادر عن برشلونة مدة تعافي تير شتيجن، مكتفياً بالقول، إنه غير متاح للمشاركة، ويحدد تعافيه موعد عودته، آملاً أن يستغرق تعافيه أكثر من 3 أشهر، وعلى أي حالسيكون جوهر المسألة هو التقرير الطبي الذي يقدمه برشلونة إلى لجنة خبراء الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للموافقة أو رفض إمكانية تفعيل بند الإصابات طويلة الأمد.

ويعتمد الأمر على التقرير الطبي لرابطة الدوري الإسباني لتحديد المدة التي سيستغرقها الغياب، 3 أو 4 أشهر، وقد يعتمد التسجيل القانوني لخوان جارسيا على ذلك، وفي الوقت نفسه، قرر برشلونة سحب لقب شارة القيادة من تير شتيجن، إذا لعب مرة أخرى مع الفريق، وهو أمر غير مرجح، بعد هذه الحرب الباردة بين الجانبين.