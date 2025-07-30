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الرياضة

زفيريف يتقدم في «كندا المفتوحة للتنس»

زفيريف يتقدم في «كندا المفتوحة للتنس»
30 يوليو 2025 09:58

تورنتو (أ ب)

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فاز الألماني ألكسندر زفيريف على آدم والتون 7-6 و6-4 في بطولة كندا المفتوحة للتنس، في المباراة التي جمعتهما، في أول مشاركة له منذ بطولة ويمبلدون.
ويسعى زفيريف للعودة لطريق الانتصارات، بعدما وصل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في بداية قوية للموسم.
وكان زفيريف خسر أمام أرثر ريندركنيش في الدور الأول ببطولة ويمبلدون وقال بعدها إنها كان يعاني ذهنياً.
وقال زفيريف: «أنا أبحث عن حلول للخروج من هذه الحفرة، لكني أجد نفسي أعود إليها مرة أخرى بطريقة ما».
ويتواجد زفيريف في المركز الثالث في التصنيف العالمي، ولكنه أصبح المصنف الأول في البطولة، التي فاز بها في 2017 عقب انسحاب الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز.
وفاز لورينزو موسيتي، المصنف الثالث في البطولة، على الأسترالي جيمس دوكورث 7-5 و6-1، فيما فاز هولجر رون على جيوفاني بريكارد 7-6 و6-3.
وتم إعفاء اللاعبين المصنفين من المشاركة في الدور الأول ببطولة الأساتذة ذات الألف نقطة، والتي شهدت انسحاب جاك دريبر، المصنف الخامس، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف السادس.
وكان من بين الفائزين كاسبر رود، المصنف الثامن، ودانييل ميدفيد، المصنف العاشر، وكرين خاشانوف، المصنف الحادي عشر، وفرانسيسكو سيروندولو، المصنف الرابع عشر، أليكسي بوبيريرن، المصنف الثامن عشر، وحامل اللقب، كما فاز ريلي أوبليكا على توماس ماتشاك.

ألكسندر زفيريف
كندا
التنس
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