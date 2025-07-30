الخميس 31 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلباء يختتم معسكر سلوفينيا بـ«فوز رباعي» على السيلية

كلباء يختتم معسكر سلوفينيا بـ«فوز رباعي» على السيلية
30 يوليو 2025 10:42

فيصل النقبي (كلباء)
اختتم فريق كلباء معسكره الخارجي في سلوفينيا، بتحقيق فوز مستحق على فريق السيلية القطري بنتيجة 4-2، في آخر مبارياته الودية، ضمن البرنامج التحضيري للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.
وشهدت المواجهة تألق عدد من لاعبي كلباء، حيث سجل الأهداف كل من سيكو بابا، سامان قدوس، عبدالسلام، وبوفيتش، ليؤكد الفريق جاهزيته الفنية والبدنية قبل العودة لاستكمال التحضيرات الداخلية.
ومن المقرر أن تعود بعثة كلباء إلى أرض الوطن بعد نهاية المعسكر، للانخراط في المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد، والتي تتضمن سلسلة تدريبات مكثفة ومباريات محلية استعداداً لانطلاقة الموسم الكروي المرتقب.

أخبار ذات صلة
ماناج يدخل تاريخ سيفاسبور بـ«مليوني دولار»
خورفكان يختتم معسكر النمسا بـ «الفوز الرابع»
كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
سلوفينيا
نادي السيلية القطري
آخر الأخبار
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 10:51
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
الرياضة
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
اليوم 15:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
اليوم 14:49
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
علوم الدار
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
اليوم 14:38
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
الرياضة
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©