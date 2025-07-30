كلباء يختتم معسكر سلوفينيا بـ«فوز رباعي» على السيلية

فيصل النقبي (كلباء)

اختتم فريق كلباء معسكره الخارجي في سلوفينيا، بتحقيق فوز مستحق على فريق السيلية القطري بنتيجة 4-2، في آخر مبارياته الودية، ضمن البرنامج التحضيري للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.

وشهدت المواجهة تألق عدد من لاعبي كلباء، حيث سجل الأهداف كل من سيكو بابا، سامان قدوس، عبدالسلام، وبوفيتش، ليؤكد الفريق جاهزيته الفنية والبدنية قبل العودة لاستكمال التحضيرات الداخلية.

ومن المقرر أن تعود بعثة كلباء إلى أرض الوطن بعد نهاية المعسكر، للانخراط في المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد، والتي تتضمن سلسلة تدريبات مكثفة ومباريات محلية استعداداً لانطلاقة الموسم الكروي المرتقب.