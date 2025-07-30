الخميس 31 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صفقة النصر السعودي رابع أغلى لاعب في التاريخ!

صفقة النصر السعودي رابع أغلى لاعب في التاريخ!
30 يوليو 2025 10:56

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
لاعب ليفربول يحترف «جولف القدم»!
لاعب برشلونة في العناية المُركزة بسبب «عضة كلب»!


عزز جواو فيليكس مكانته بوصفه رابع أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث بلغت قيمة انتقالاته خلال مسيرته 255.7 مليون يورو في سن 25 عاماً، خلف نيمار وروميلو لوكاكو وكريستيانو رونالدو، ووقع المهاجم البرتغالي عقداً لمدة عامين مع النصر السعودي، قادماً من تشيلسي، حيث ينضم إلى كريستيانو رونالدو، بحسب ما أعلن النادي.
وقال فيليكس في فيديو نُشر على حساب نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «أنا هنا لنشر الفرحة، لنفوز معاً، وفي منشور منفصل، ذكر أنه وقع عقداً حتى عام 2027، ويدفع النادي السعودي لتشيلسي 30 مليون يورو، مع إمكانية ارتفاع المبلغ إلى 50 مليوناً، مع إضافة متغيرات الصفقة.
ويتأخر فيليكس في قائمة أغلى لاعب في التاريخ من حيث قيمة انتقالاته، ويسبقه نيمار (400 مليون يورو)، وروميلو لوكاكو (369 مليون يورو)، وكريستيانو رونالدو (247 مليون يورو)، ويكمل عثمان ديمبلي قائمة الخمسة الأوائل بـ(220 مليون يورو).
ويظل فيليكس أحد أغلى الصفقات في التاريخ، بعد انتقاله إلى أتلتيكو مدريد قبل 6 سنوات، حيث انتقل مهاجم بنفيكا الشاب وقتها إلى الفريق الإسباني مقابل رسوم فلكية بلغت 127.2 مليون يورو، والتي لا تزال خامس أكبر رسوم انتقال تم دفعها على الإطلاق للاعب في تاريخ كرة القدم، ومنذ ذلك الحين، فشل في تسجيل أكثر من 10 أهداف في الموسم، رغم فترات لعبه مع برشلونة وميلان وتشيلسي.
وانضم فيليكس إلى تشيلسي بشكل دائم في الصيف الماضي قادماً من أتلتيكو مدريد مقابل 52 مليون يورو بعد فترة إعارة سابقة لمدة نصف موسم في ستامفورد بريدج في عام 2023، مقابل 11 مليون يورو، وشارك الدولي البرتغالي في 20 مباراة مع تشيلسي في جميع المسابقات الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف، ورغم فشل فيليكس في ترسيخ مكانه في أي من الفترتين، إلا أن تشيلسي نجح في استعادة كل ما أنفقه تقريباً لتوقيع عقد دائم مع البرتغالي، وحصل الفريق الإنجليزي على 5.5 مليون يورو كرسوم انتقال فيليكس على سبيل الإعارة إلى ميلان، فبراير الماضي، حيث سجل 3 أهداف في 19 مباراة.

السعودية
النصر السعودي
البرتغال
جواو فيليكس
تشيلسي
نيمار
لوكاكو
كرستيانو رونالدو
برشلونة
أتلتيكو مدريد
آخر الأخبار
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 10:51
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
الرياضة
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
اليوم 15:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
اليوم 14:49
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
علوم الدار
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
اليوم 14:38
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
الرياضة
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©