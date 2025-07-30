صفقة النصر السعودي رابع أغلى لاعب في التاريخ!



معتز الشامي (أبوظبي)



عزز جواو فيليكس مكانته بوصفه رابع أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث بلغت قيمة انتقالاته خلال مسيرته 255.7 مليون يورو في سن 25 عاماً، خلف نيمار وروميلو لوكاكو وكريستيانو رونالدو، ووقع المهاجم البرتغالي عقداً لمدة عامين مع النصر السعودي، قادماً من تشيلسي، حيث ينضم إلى كريستيانو رونالدو، بحسب ما أعلن النادي.

وقال فيليكس في فيديو نُشر على حساب نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «أنا هنا لنشر الفرحة، لنفوز معاً، وفي منشور منفصل، ذكر أنه وقع عقداً حتى عام 2027، ويدفع النادي السعودي لتشيلسي 30 مليون يورو، مع إمكانية ارتفاع المبلغ إلى 50 مليوناً، مع إضافة متغيرات الصفقة.

ويتأخر فيليكس في قائمة أغلى لاعب في التاريخ من حيث قيمة انتقالاته، ويسبقه نيمار (400 مليون يورو)، وروميلو لوكاكو (369 مليون يورو)، وكريستيانو رونالدو (247 مليون يورو)، ويكمل عثمان ديمبلي قائمة الخمسة الأوائل بـ(220 مليون يورو).

ويظل فيليكس أحد أغلى الصفقات في التاريخ، بعد انتقاله إلى أتلتيكو مدريد قبل 6 سنوات، حيث انتقل مهاجم بنفيكا الشاب وقتها إلى الفريق الإسباني مقابل رسوم فلكية بلغت 127.2 مليون يورو، والتي لا تزال خامس أكبر رسوم انتقال تم دفعها على الإطلاق للاعب في تاريخ كرة القدم، ومنذ ذلك الحين، فشل في تسجيل أكثر من 10 أهداف في الموسم، رغم فترات لعبه مع برشلونة وميلان وتشيلسي.

وانضم فيليكس إلى تشيلسي بشكل دائم في الصيف الماضي قادماً من أتلتيكو مدريد مقابل 52 مليون يورو بعد فترة إعارة سابقة لمدة نصف موسم في ستامفورد بريدج في عام 2023، مقابل 11 مليون يورو، وشارك الدولي البرتغالي في 20 مباراة مع تشيلسي في جميع المسابقات الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف، ورغم فشل فيليكس في ترسيخ مكانه في أي من الفترتين، إلا أن تشيلسي نجح في استعادة كل ما أنفقه تقريباً لتوقيع عقد دائم مع البرتغالي، وحصل الفريق الإنجليزي على 5.5 مليون يورو كرسوم انتقال فيليكس على سبيل الإعارة إلى ميلان، فبراير الماضي، حيث سجل 3 أهداف في 19 مباراة.