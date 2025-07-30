«الأحوال الجوية» تُنهي معسكر النصر السعودي في النمسا

فيينا (د ب أ)

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه سينهي معسكره التدريبي في النمسا اليوم، قبل خمسة أيام من الموعد المقرر، بسبب سوء الأحوال الجوية المستمر.

وكان سوء الأحوال الجوية هو السبب الرئيسي في المغادرة مبكراً، وفقاً لما قاله دانييل فيشر، من وكالة «أونسايد»، المنظمة للمعسكر التدريبي، في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية.

وأشار هينينج ريسلمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أونسايد»، في مقابلة مع قناة «سكاي»، إلى «هطول الأمطار المستمر في منطقة سالزبورج».

وقال ريسلمان إن النصر سيلعب أمام فريق تولوز الفرنسي مساء اليوم في جروديج قبل المغادرة.

حظي المعسكر التدريبي باهتمام جماهيري كبير، وبينما وصلت بعثة الفريق إلى سالفيلدن يوم 20 يوليو، انضم رونالدو فقط يوم الخميس الماضي، مما دفع الجماهير إلى التجمع خارج فندق الفريق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية نتيجة لذلك. وغادرت الجماهير حزينة عندما لم يشارك رونالدو في مباراة النصر الودية أمام فريق سانت يوهان النمساوي، التي أقيمت السبت الماضي، والتي شاهدها حوالي ألفي متفرج.