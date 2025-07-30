سافيتش: النصر يملك فريقاً رائعاً وننتظر جماهيرنا في المدرجات



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يواصل النصر تحضيراته المكثفة للموسم الجديد 2025-2026، من خلال معسكره الخارجي في ألمانيا، بقيادة المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، الذي تولى المهمة الفنية خلفاً للهولندي ألفريد شرودر، وسط أجواء مثالية وتركيز عالٍ من الجهاز الفني واللاعبين.

وعبّر ماركو سافيتش، مساعد المدرب، عن تفاؤله بمردود الفريق، وقال: «نواصل برنامج الإعداد بشكل جيد، لدينا فريق رائع، وننتظر دعم جماهيرنا في المدرجات من أجل موسم ناجح».

من جهته، أبدى فريدريك ميلكوفيتش، مدرب الحراس ارتياحه لأجواء العمل داخل الفريق، مشيراً إلى وجود مزيج مثالي بين الحراس أصحاب الخبرة، أحمد شمبيه وعبدالله التميمي، والحراس الواعدين عدلي محمد، ستيفان بجانوفيك، وعمر الكواري، وقال: «نملك عناصر متميزة، ونهدف إلى موسم ناجح على المستويات كافة».

وخاض الفريق أربع مباريات ودية خلال المعسكر، فاز على شفاب لاندسهوت 3-2، وتعادل مع فا أف بي آيششتات 1-1، ثم تغلب على هانكوفين هيلينج 3-0، قبل أن يتعادل سلباً أمام الوحدة.

وشهد المعسكر غياب عدد من لاعبي الفريق لانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية، حيث التحق الحارس عدلي محمد بمعسكر المنتخب الأول في النمسا، فيما انضم علي عبدالعزيز، أحمد رائد، جمال خليفة، وسولومون سوسو إلى معسكر المنتخب الأولمبي في إسبانيا.

وعلى صعيد التعاقدات، عزز النصر صفوفه بعدد من الصفقات المهمة، أبرزها الإيراني مهدي قايدي بعقد حتى 2028، والصربي لوكا ميليفوجيفيتش، والدولي جوناتاس سانتوس، وسولومون سوسو، والمالي شيكنا دومبيا، إضافة إلى سالم سلطان، ومحمد عبدالباسط، وعدلي محمد، وزايد الزعابي، وعبدالله إدريس، والمدافع النمساوي ماتيو كاراماتيك، مع استعادة الكولومبي كيفن أجودلو بعد انتهاء إعارته.

وتأتي هذه التحضيرات الشاملة في إطار استعدادات «العميد» لخوض موسم جديد بطموحات كبيرة على المستويين المحلي والقاري.