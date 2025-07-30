العين يخوض 3 مباريات قوية في «المرحلة الإسبانية»



معتز الشامي (أبوظبي)



يؤدي العين تدريبه الثاني في إسبانيا مساء الخميس، استعداداً لخوض 3 مباريات قوية في «كأس غرناطة»، أمام إلتشي الإسباني يوم السبت، والأهلي السعودي 5 أغسطس المقبل، وغرناطة 9 أغسطس، قبل العودة في اليوم التالي إلى الدولة.

ودخل «الزعيم» بمعنويات عالية وطموحات كبيرة إلى «المرحلة الإسبانية»، في معسكر الإعداد الخارجي، قبل انطلاق الموسم الجديد في منتصف أغسطس المقبل، والذي بدأ بالمرحلة الأولى في المغرب، واختتم بتجربة قوية أمام اتحاد تواركة، وانتهت بفوز «الزعيم» بخماسية، وجاءت جميع الأهداف في الشوط الأول، عن طريق سفيان رحيمي «هدفين»، وماتياس بلاسيوس، لابا كودجو وأمادو نيانج.

وقدم لاعبو العين مستوى متميزاً في اللقاء الأول بمعسكر الإعداد، والذي شهد ظهوراً لافتاً لكل من سفيان رحيمي وماتيوس بالاسيوس و«الموهوب الشاب» أمادو نيانج، الذي يعد أحد أبرز اكتشافات قطاعات الناشئين بقلعة «البنفسج»، إلى جانب عبد الكريم تراوري.

ودفع فلاديمير إيفتش المدير الفني للعين بتشكيلة ضمت عدداً من الوجوه الجديدة عبر، حسن ساني في حراسة المرمى، ومارسيل راتنيك وأمادو نيانج، وأديس ياسيتش، وهاليرو ساركي، وبارك يونج، عبد الكريم تراوري، ماتياس بالاسيوس، كاكو، سفيان رحيمي، لابا كودجو، وأجرى المدرب عدداً من التغييرات، لمنح الفرصة لبقية العناصر في الشوط الثاني.

ويحتاج العين إلى استعادة الثقة، ومواصلة النتائج الإيجابية قبل العودة للدخول في غمار المنافسة بقوة على جميع الألقاب، خاصة بعد الإعلان عن ضم رافا رودريجز لاعب بنفيكا ومنتخب البرتغال تحت 21 عاماً، لمدة موسم على سبيل الإعارة في مركز الظهير، بينما لا تزال أمام العين فرصة أخرى لضم لاعب جديد في فئة «المقيم»، حال استقر على موهبة مناسبة تخدم رؤية الجهاز الفني.

على الجانب الأخر، أبدى حسن ساني حارس العين، سعادته بالمشاركة في مباراة الفريق الودية الأولى استعداداً للموسم، وقال: «أنا سعيد بأول فرصة أحصل عليها في معسكر الإعداد للموسم الجديد، ونحن نقوم بعمل جاد وشاق والجميع في قمة التركيز، وكانت تجربة مثيرة وقوية بالنسبة لي ولزملائي اللاعبين ضد فرق قوية، كما أنني أسعى لمزيد من المشاركة في الفترات المقبلة، وأثق أن فرصتي ستأتي خلال المستقبل».