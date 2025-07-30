«الاتفاق» بدلاً من «إيليت فالكونز» في «الأولى» بقرار اتحاد الكرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اعتمد اتحاد كرة القدم صعود فريق الاتفاق، صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية للموسم الماضي 2024-2025، للمشاركة في دوري الدرجة الأولى بالموسم الجديد 2025-2026، بدلاً من إيليت فالكونز بطل دوري «الثانية»، لعدم استيفائه المعايير المطلوبة.

ويضم دوري الدرجة الأولى في نسخته الجديدة 15 فريقاً، هي، دبا الحصن والعروبة الهابطان من «المحترفين»، سيتي والاتفاق الصاعدان من الثانية، بجانب الأندية المستمرة، العربي، يونايتد، حتا، الفجيرة، الذيد، الإمارات، الجزيرة الحمراء، جلف يونايتد، الحمرية، مصفوت، ومجد.

وكان إيليت فالكونز تُوِّج بطلاً لدوري الدرجة الثانية برصيد 61 نقطة، فيما حلّ سيتي وصيفاً بـ58 نقطة، والاتفاق ثالثاً بـ51 نقطة، علماً أن حسم مراكز المقدمة تم قبل جولة من نهاية الموسم.

ومنذ إعادة إطلاق دوري الدرجة الثانية في موسم 2019-2020، توّج بالبطولة أندية، كواترو (2019-2020)، جلف أف سي (2020-2021)، فرسان هسبانيا (2021-2022)، جلف يونايتد (2022-2023)، فليتوود يونايتد (2023-2024)، وإيليت فالكونز (2024-2025).

في المقابل، يشهد دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل 2025-2026 مشاركة 15 فريقاً، من ضمنها جلف أف سي الهابط من دوري الأولى، و4 أندية صاعدة من الثالثة هي، يونايتد، جلف يونايتد، 365، والاتحاد، الذي تم اعتماده بدلاً من دبا الوصيف في الثالثة، وتشمل قائمة الفرق الأخرى: الصقور العربية، الموج، بريسيجن، بينونة، جاردنز يونايتد، رويال، ريجينال، فرسان هسبانيا، ومدينات.

وكان اتحاد الكرة استحدث دوري الدرجة الثالثة في موسم 2021-2022، بمشاركة 12 فريقاً، وتُوِّج جلف يونايتد باللقب حينها، لتتوالى النسخ بزيادة عدد الأندية تدريجياً إلى 15 فريقاً في 2022-2023، ثم 16 في الموسمين الأخيرين.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التراخيص الابتدائية في الاتحاد اعتمدت في يونيو الماضي منح الرخصة المحلية لـ14 نادياً من دوري الدرجة الأولى، ضمن دورة الترخيص 2025-2026، بناءً على النظام الإلكتروني للاتحاد الآسيوي (CLAS)، وفقاً للمعايير الستة المحددة في اللائحة.

وشملت الأندية المرخصة، الظفرة، دبا، حتا، الإمارات، الفجيرة، الحمرية، مصفوت، الذيد، يونايتد، العربي، الجزيرة الحمراء، جلف أف سي، مجد، وجلف يونايتد.