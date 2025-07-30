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الرياضة

قرعة «مونديال 2026» في لاس فيجاس 5 ديسمبر

قرعة «مونديال 2026» في لاس فيجاس 5 ديسمبر
30 يوليو 2025 11:21

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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تحتضن لاس فيجاس قرعة نهائيات مونديال 2026 في كرة القدم الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الخامس من ديسمبر وفق ما أفادت تقارير إعلامية عدة.
وأفادت شبكتا «إي أس بي أن» الأميركية و«تي يو دي أن» المكسيكية بأنه تم اختيار مدينة لاس فيجاس لقرعة النهائيات الموسعة التي يشارك فيها 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المونديال.
وستوزع القرعة المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة من أربعة كل منها.
وعندما استضافت الولايات المتحدة نهائيات مونديال 1994، حين توجت البرازيل باللقب الرابع على حساب إيطاليا، أُجري حفل القرعة في لاس فيجاس أيضاً.
وأفاد تقرير أولي لشبكة «إي أس بي أن» أن مجمع «سفير» الذي يتسع لـ 17500 مقعد، وافتُتح في عام 2023، قد يكون المكان الأكثر ترجيحاً لاستضافة القرعة، لكن مصادر من المجمع الشهير الكروي الشكل المخصص للترفيه والحفلات الموسيقية في بارادايس شرق فندق ذا فينيشيان في لاس فيجاس بولاية نيفادا أكدت لوكالة فرانس برس أن القرعة لن تُجرى هناك.
ثم أكدت «إي أس بي أن» بالذات في وقت لاحق أن مصادر من «سفير» أبلغت الشبكة الرياضية أنها لن تُجرى هناك.
في مونديال 1994، أُجريت القرعة في لاس فيجاس على الرغم من أنها لم تكن مدينة مضيفة لأي من مباريات النهائيات، وهو وضع ينطبق أيضاً على حدث العام المقبل.

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