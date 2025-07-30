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الرياضة

مفاجأة.. نيمار يرتدي قميص «العدو اللدود» لسان جيرمان!

مفاجأة.. نيمار يرتدي قميص «العدو اللدودلسان جيرمان!
30 يوليو 2025 11:41

معتز الشامي (أبوظبي)

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لا يزال نيمار يتصدر عناوين الصحف العالمية، وتشير آخر الشائعات، الواردة من أميركا الجنوبية، إلى احتمال دخول المهاجم البرازيلي في مفاوضات مع أولمبيك مارسيليا، وهي خطوة مفاجئة بالنظر إلى ماضيه لاعباً أساسياً في باريس سان جيرمان.
وبعد عودته إلى سانتوس في يناير، النادي الذي انطلق منه مشواره الاحترافي، لم تمض الأمور كما هو مخطط لها، ورغم إعلانه صراحة عن حبه للنادي البرازيلي، عانى نيمار داخل الملعب وخارجه، ولم يرتقِ أداؤه إلى مستوى التوقعات، وتصاعدت حدة التوترات مع الجماهير في الأسابيع الأخيرة.
ووفقاً لشبكة TyC Sports الأرجنتينية، ربما يرحل نيمار الممتد عقده مع سانتوس حتى ديسمبر، قبل الموعد المتوقع، ويشير التقرير إلى أن المفاوضات مع مارسيليا جارية بالفعل، وأثارت فكرة انضمام النجم البرازيلي إلى «المنافس اللدود» لسان جيرمان «ضجة كبيرة».
وأدت انتقادات الجماهير والعروض الباهتة إلى وضعٍ غير مريح بشكل متزايد في البرازيل، ربما يمنح الانتقال إلى مارسيليا نيمار فرصة لإعادة ضبط الأمور، لكنه يعني أيضاً مواجهة واحدة من أكثر قواعد الجماهير شغفاً في فرنسا، وهي القاعدة التي لا تتجاهل بسهولة ارتباطه بمنافسيهم اللدودين.
وإذا تمت الصفقة، تكون من الأكثر إثارة في الانتقالات الصيفية، وبالتالي تضع العودة إلى الدوري الفرنسي النجم نيمار في دائرة الضوء من جديد، ولكنها تكون الآن في ملعب «فيلودروم»، وليس في «بارك دي برانس» معقل سان جرمان.

 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
مارسيليا
البرازيل
نيمار
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