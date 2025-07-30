بايرن ميونيخ يتعاقد مع دياز إلى 2029



لندن (أ ف ب)



انتقل الجناح الدولي الكولومبي لويس دياز من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني بعقد يمتد حتى 2029، وذلك وفق ما أعلن الناديان.

وقال ليفربول في بيان: «أكمل لويس دياز انتقاله بشكل دائم إلى بايرن ميونيخ بعد ثلاث سنوات ونصف السنة قضاها مع ليفربول، يغادر الكولومبي (الريدز)، بعدما لعب دوراً مهماً في الفوز بأربعة ألقاب رئيسية منذ وصوله من بورتو البرتغالي في أوائل 2022، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي».

وتابع: «الجميع في ليفربول يتوجهون بالشكر إلى لويس على كل مساهماته خلال فترة وجوده في النادي، ويتمنون له الأفضل في المستقبل».

وبدوره، قال النادي البافاري إن «المهاجم وقع عقداً مع بايرن ميونيخ حتى 30 يونيو 2029، وسيرتدي الرقم 14 مع بطل الدوري الألماني»، ناقلاً عن ابن الـ 28 عاماً قوله: «أنا سعيد جداً، يعني لي الكثير أن أكون جزءاً من بايرن ميونيخ، إنه أحد أكبر الأندية في العالم، أريد مساعدة فريقي الجديد بأسلوبي الكروي وشخصيتي».

وتابع: «هدفي هو الفوز بجميع الألقاب الممكنة، وسنعمل جاهدين كل يوم لتحقيق ذلك كفريق واحد».

ولم يكن الإعلان عن التعاقد مع الدولي الكولومبي مفاجئاً؛ إذ أفادت تقارير عدة في الساعات القليلة الماضية بأن البايرن وافق على دفع 65.5 مليون جنيه إسترليني (88 مليون دولار) لضم دياز.

وتقدم النادي البافاري الأسبوع الماضي بعرض أولي قدره 59 مليون جنيه إسترليني لضم الكولومبي، لكن ليفربول رفضه، ما دفعه إلى تقديم عرض جديد يبدو أنه يرتقي إلى ما يصبو إليه بطل الدوري الممتاز.

وأفادت التقارير بأن الكولومبي حصل على الأذن لمغادرة الجولة الآسيوية التي يقوم بها ليفربول، من أجل إجراء الفحص الطبي، تمهيداً للانضمام إلى البايرن.

وعاش دياز الموسم الماضي أفضل فتراته مع فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت، بتسجيله 17 هدفاً أسهم من خلالها بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه.

لكنه على الرغم من ذلك سيمضي قدماً في مسيرته بعيداً عن ملعب «أنفيلد» وخوض تجربة جديدة، وهو ما أخبر به مسؤولي النادي في أكثر من مناسبة.

وكان دياز يأمل بالانتقال إلى برشلونة الإسباني الذي رأى فيه تعاقداً مثالياً لإكمال أضلاع المثلث الهجومي مع نجمه الشاب لامين يامال، والبرازيلي رافينيا، بيد أن ليفربول رفض عرض النادي الكاتالوني، فقرر بطل إسبانيا صرف النظر عن الصفقة والبحث عن بدائل أخرى.

واستُبعد دياز من مباراة ليفربول الودية التي خسرها 2-4 أمام ميلان الإيطالي في هونج كونج يوم السبت، مع تزايد التكهنات حول مستقبله.

ويمنح التعاقد المرتقب مع دياز العملاق البافاري بديلاً ممتازاً لجمال موسيالا الذي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة، بعد إصابته بكسر في الساق، وخلع في الكاحل خلال كأس العالم للأندية الأخيرة.

وقال المدير التنفيذي للنادي البافاري يان-كريستيان دريزن: «مع لويس دياز، نجحنا في التعاقد مع أحد أفضل اللاعبين في مركز الجناح الأيسر في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه لاعب يتمتع بجودة استثنائية، نجحنا في إتمام هذه الصفقة بشكل مدروس، ونتطلع إلى لاعب دولي بارز سيُعطي فريقنا زخماً كبيراً، وسيُغني الدوري الألماني. نشكر ليفربول على مفاوضاته العادلة والجادة دائماً».

من جهته، قال المدير الرياضي ماكس إيبرل: «لويس دياز لاعب يتمتع بخبرة دولية كبيرة، جودة هائلة، مهارات رائعة، وموثوقية عالية، سيساعد فريقنا على الفور، نحن سعداء لأننا نجحنا في ضمه إلى بايرن ميونيخ، صفقات كهذه تنجح عندما تتكامل جميع العناصر، يمكن لجماهيرنا أن تتطلع إلى لاعب استثنائي».

ويأتي تخلي ليفربول عن دياز بعدما انشغل ليفربول سوق الانتقالات، حيث عزز خياراته الهجومية بصفقات باهظة لضم صانع ألعاب باير ليفركوزن الألماني فلوريان فيرتز، والمهاجم الفرنسي للفريق الألماني الآخر آينتراخت فرانكفورت أوجو إيكيتيكيه.

كما تعاقد مع المدافعين الهولندي جيريمي فريمبونج من ليفركوزن، والمجري ميلوش كيركيز من مواطنه بورنموث، والحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي من فالنسيا الإسباني.

كما لا يزال مهتماً بضم الهداف السويدي ألكسندر أيزاك من مواطنه نيوكاسل، رغم مطالبة الأخير بـ 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه.