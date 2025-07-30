«البريميرليج» يشتعل بـ «حرب المهاجمين»!



معتز الشامي (أبوظبي)



هيمن المهاجمون على سوق الانتقالات الصيفية هذا العام، حيث بحثت العديد من الأندية الكبرى عن مهاجم رقم 9، ليرفع من مستواها، وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي مبالغ طائلة على مهاجمين جدد، وفي حين أن أكبر صفقة انتقال قد تتم في وقت لاحق من الصيف، مع ارتباط ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل، بشكل كبير بانتقال قياسي إلى ليفربول، إلا أن «الريدز» نفسه، وأرسنال، وتشيلسي أنفقت بالفعل مبالغ طائلة لضم مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وتعاقد ليفربول مع مهاجم فرانكفورت هوجو إيكيتيكي، بينما ضم أرسنال فيكتور جيوكيريس، هداف سبورتينج لشبونة، بينما تعاقد تشيلسي مع ليام ديلاب، مهاجم إيبسويتش، ولكن أي من هؤلاء المهاجمين يحقق النجاح الأكبر؟ وأي فريق أبرم أفضل صفقة؟

وعبر 5 إحصاءات أساسية نبدأ بالنظر إلى ما يعتبره معظم الناس العامل الأهم للمهاجمين؛ الأهداف، عند استعراض الموسم الماضي ومقارنة عدد الأهداف المسجلة في جميع المسابقات للنادي والمنتخب، يتفوق النجم السويدي.

سجل جيوكيريس 54 هدفاً مع سبورتينج لشبونة والسويد، خلال موسم 2024-2025، وهو رقم لم يحققه أي لاعب آخر في الدوريات الكبرى في أوروبا، وسجل إيكيتيكي 22 هدفاً، بينما أحرز ديلاب 12 هدفاً فقط، ومع ذلك، جاءت أرقام جيوكيريس في أدنى الدوريات تصنيفا.

وعندما ننتقل للتركيز على الدوريات الخمس الكبرى «الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، والدوري الفرنسي»، نجد أن مساهمات كل لاعب في الأهداف «الأهداف والتمريرات الحاسمة» خلال مسيرته الكروية تتغير، ولم ينجح جيوكيريس في تسجيل هدف أو تمريرة حاسمة واحدة، أو حتى المشاركة في أي مباراة في أي من الدوريات الخمسة الكبرى، بينما أسهم ديلاب بـ 14 هدفاً في هذه الفئة، جميعها مع إيبسويتش في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويتصدر إيكيتيكي هذا التصنيف، حيث أسهم بـ50 هدفاً في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، والدوري الألماني مع فرانكفورت.

ويعد المهاجم السويدي الأكبر سناً بينهم، إذ يبلغ 27 عاماً، مقارنة بإيكيتيكي «23 عاماً» وديلاب «22 عاماً»، لذا من الطبيعي أن يكون متقدماً عليهم بفارق كبير، إذا ما أخذنا حصيلتهم التهديفية خلال مسيرتهم في الملاعب، وسجل جيوكيريس 174 هدفاً في جميع مسابقات الأندية، معظمها مع سبورتينج في الموسمين الماضيين، مقارنة بإيكيتيكي «44 هدفاً»، وديلاب «26 هدفاً».

تبلغ القيمة السوقية لكل من إيكيتيكي وجيوكيريش 75 مليون يورو، وشهد كلاهما زيادات هائلة للوصول إلى هذا الرقم خلال الموسم الماضي، ولكن مع زيادة أكبر بكثير للفرنسي، وبدأ إيكيتيكي الموسم الماضي بقيمة 20 مليون يورو، وشهدت قيمته زيادة قدرها 55 مليون يورو، بدأ جيوكيريش الموسم بقيمة سوقية 55 مليون يورو، مع زيادة قدرها 20 مليون يورو خلال الموسم.

ومع ذلك، نظراً لكونه يكبر إيكيتيكي بـ4 سنوات، فمن المفهوم أن قيمته السوقية ارتفعت بنسبة أقل، وفي الوقت نفسه، تبلغ القيمة السوقية لديلاب 40 مليون يورو، ولكن زادت قيمته بمقدار 32 مليون يورو خلال الموسم الماضي.

وعند أخذ القيم السوقية ورسوم اللاعبين في الاعتبار، يمكن إجراء تقييم مُثير للاهتمام للأندية التي حصلت على أفضل قيمة مقابل المال ، حيث دفع أرسنال وتشيلسي أقل من القيمة السوقية الحالية للاعب مقابل جيوكيريس وديلاب على التوالي.

بعدما دفع المدفعجية 65.8 مليون يورو للمهاجم السويدي، أي أقل بـ 9.2 مليون يورو من قيمته السوقية الحالية، بينما دفع «البلوز» 35.5 مليون يورو مقابل ديلاب، أي أقل بـ4.5 مليون يورو من قيمته السوقية الحالية، وفي الوقت نفسه، دفع ليفربول مبلغاً ضخماً قدره 95 مليون يورو مقابل إيكيتيكي، أي أكثر بـ 20 مليون يورو من قيمته السوقية الحالية، والوقت وحده كفيل بإثبات أي صفقة ستكون الأفضل، لكن الدوري الإنجليزي أضاف بالتأكيد بعض المهاجمين الجدد المتميزين إلى قائمته.