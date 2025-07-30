الوحدة ينتصر بـ «رباعية» في ختام «الوديات الألمانية»

مراد المصري (أبوظبي)

تفوق الوحدة على يسكرا دوماجليتسه 4-1، وذلك في المباراة الودية الأخيرة التي خاضها ضمن المعسكر الخارجي في ألمانيا، ضمن تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد، وسجل الأهداف، عبد العزيز محمد، وريفيرا، وبيرناندو فولها «هدفين».

وخاض «العنابي»، خلال معسكره الخارجي 5 مباريات، حيث سبق أن تفوق على جيبينباخ الألماني 4-0، وتعادل مع يان ريجنسبورج الألماني 1-1، وتعادل مع بيتروس فلو الفرنسي 2-2، وتعادل مع النصر 0-0.

وكانت بعثة الوحدة غادرت إلى ألمانيا مطلع الشهر الجاري، وتواصلت التحضيرات على مدار نحو ثلاثة أسابيع، بتدريبات مكثفة بقيادة البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني الذي يقود الفريق هذا الموسم.

وأقيم المعسكر الخارجي في مدينة ريدن الألمانية، وتتضمن فترة التحضير سلسلة من التدريبات على فترتين يوميتين في بدايته لرفع معدل اللياقة البدنية، قبل خوض المباريات الودية، والتركيز على الجوانب الفنية، ورفع الجاهزية قبل إطلاق الموسم الجديد.