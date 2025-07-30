مولر يتدرب في بايرن ميونيخ

برلين (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن توماس مولر، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم السابق، يتدرب على لياقته البدنية في ملاعب البايرن.

وقام مراسلو صحيفة «بيلد» بتصوير مولر، صباح اليوم، في مقر بايرن ميونيخ وهو يرتدي قميص تدريب برتقالي اللون.

وبعد الركض لعدة لفات، أكمل تدريبات التمرير والتنسيق مع سيمون مارتينيلو، مدرب التأهيل في بايرن، وأنهى اللاعب حصة تدريبه الفردية بعد حوالي 45 دقيقة.

وترك مولر فريق بايرن هذا الصيف، بعد أن قضى معه 25 عاماً، حيث لم يحصل على عقد جديد من بايرن، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب الدوري الألماني.

وذكرت «بيلد» أن بايرن، منح مولر الإذن للاستمرار في الحفاظ على لياقته البدنية في مركز التدريب الخاص بالنادي، تمهيداً لانتقال متوقع إلى الدوري الأميركي للمحترفين.

ووفقاً لتقارير حديثة، يعتزم مولر التوقيع لفريق فانكوفر وايتكابس بعد غدٍ الجمعة، ويمكن أن يخوض مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد يوم 10 أغسطس المقبل أمام سان حوزيه إيرثكويكس.