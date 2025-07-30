التونسي الجوادي يحرز «الذهب» في مونديال السباحة

سنغافورة (أ ف ب)

أحرز التونسي أحمد الجوادي ذهبية سباق 800 م في منافسات السباحة بمونديال الألعاب المائية في سنغافورة اليوم، قاطعاً المسافة بزمن 7:36.88 دقيقة، وهو ثالث أفضل توقيت في تاريخ السباق.

وحقق الجوادي (20 عاماً)، الذي حل رابعاً في أولمبياد باريس الصيف الماضي، أول لقب عالمي في مسيرته الاحترافية، متقدماً على الألمانيين سفن شفارتس صاحب الفضية بزمن 7:39.96 دقيقة، ولوكاس مايرتنز الذي نال البرونزية بزمن 7:40.19 دقيقة.

وفرض الجوادي أفضليته منذ منتصف السباق، وانطلق بثبات نحو خط النهاية، متقدماً على شفارتس ومايرتنس المتوج بذهبية سباق 400 م حرة الأحد.

وقال الجوادي: «لم أفكر في الاستراتيجية، كنت أحاول فقط السيطرة على السباق ورؤية ما سيحدث».

وأضاف: «في مرحلة ما، لاحظت أن الإيقاع ليس سريعاً، فقررت أن أتحرك».

وأنهى بطل العالم وأولمبياد باريس الأيرلندي دانيال ويفن، السباق في المركز الثامن بزمن مخيب للآمال بلغ 7:58.56 دقيقة.

وحلّ الأميركي بوبي فينكي، بطل الأولمبياد في سباق 1500 م، رابعاً بزمن 7:46.42 دقيقة.

وأهدى الجوادي فوزه إلى مواطنه أحمد الحفناوي، بطل الأولمبياد والعالم السابق، الذي أُوقف لمدة 21 شهراً في أبريل الماضي بسبب إخفاقه ثلاث مرات في الكشف عن مكان تواجده في اختبارات الكشف عن المنشطات.

وقال الجوادي: «هذه المرة للحفناوي - إنه يمر بأوقات عصيبة الآن».