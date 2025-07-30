منتخبنا يشارك بـ4 لاعبين في «آسيوية الملاكمة» بتايلاند

بانكوك (وام)



يكتمل يوم الخميس قوام بعثة منتخب الملاكمة، المشاركة في بطولة آسيا لفئتي تحت 19 و22 عاماً، في تايلاند، من 30 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 396 ملاكماً من 26 دولة، وينظمها الاتحاد الآسيوي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد العالمي واتحاد الملاكمة التايلاندي.

ويشارك منتخبنا بـ4 ملاكمين، هم فهد تيمور «وزن 65 كجم»، وعيسى الكردي «وزن 80 كجم»، وبدر السدراني «وزن 60 كجم»، وأورخان أجاييف «وزن 95 كجم».

وأكد محمد مصبح الشبلي، المدير الفني لاتحاد الملاكمة، أن المنتخب يشارك بطموح تحقيق نتائج مشرفة والمنافسة على ميدالية، مشيراً إلى أن الاستعدادات جرت بصورة جيدة، وأن الطموحات كبيرة في حال أسفرت القرعة عن مواجهات مناسبة.

وأوضح أن البطولة تُعد محطة مهمة ضمن استحقاقات المنتخب المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في البحرين خلال أكتوبر المقبل، ويُجرى التحضير لها أيضاً بشكل مكثف.