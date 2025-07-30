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6 أندية تتأهل إلى دورة «ألعاب المستقبل» في أبوظبي

6 أندية تتأهل إلى دورة «ألعاب المستقبل» في أبوظبي
30 يوليو 2025 18:58

أبوظبي (وام)

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تأهلت 6 أندية إلى دورة «ألعاب المستقبل 2025»، والمقررة من 18 إلى 23 ديسمبر 2025 بأبوظبي، بعد اختتام تصفيات بطولة «فيجيتال كونتندرز» أبوظبي لكرة القدم.
وأقيمت البطولة من 25 إلى 29 يوليو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة 21 فريقاً من النخبة العالمية.
وأعلنت اللجنة المنظمة الأندية المتأهلة وهي المكسيك كويتزاليس، وسي إم جاردين، وجريني سميت، وزيرو تيناتي، وإف سي وايت يبرد، ولا كريما.
وشهدت البطولة في يومها الختامي أمس تتويج نادي المكسيك كويتزاليس - أرماديلوس بطلاً بعد تفوقه على فريق سي إم جاردم، بعد مواجهة مثيرة جمعت بين السرعة الرقمية والمهارة البدنية العالية.
وانتهت المرحلة الأولى بالتعادل 3-3، قبل أن يتمكن فريق المكسيك كويتزاليس من تحقيق الفوز 3-1 في المواجهة الميدانية، ليتوج باللقب بنتيجة إجمالية 6-4، بينما حصد فريق غريني سميث المركز الثالث بفوزه على زيرو تيناستي بنتيجة 7- 6.
وقال نيس هات، الرئيس التنفيذي لشركة فيجيتال إنترناشونال، إن أبوظبي تعد المنصة المثالية عالمياً، وتركز على المستقبل، مدفوعة بالتقنيات، وتستثمر في الرياضة والمنافسات الإلكترونية، ولديها القدرة الكبيرة، والبنية التحتية اللازمة لاحتضان فعاليات رياضية جديدة وتنظيمها بأعلى المستويات.

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