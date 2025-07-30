فيرتز يفتتح باكورة أهدافه مع ليفربول



يوكوهاما (أ ف ب)



سجّل الدولي الألماني فلوريان فيرتز باكورة أهدافه بقميص ليفربول بطل إنجلترا، في الفوز على يوكوهاما مارينوس الياباني 3-1، في لقاء ودي ضمن جولة الفريق التحضيرية في اليابان.

وخاض الوافد الجديد المهاجم الفرنسي أوجو إيكيتيكي مباراته الأولى مع ليفربول بعد أسبوع واحد من انضمامه من أينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 92 مليون دولار أميركي وفقاً لتقارير إعلامية.

وعادل فيرتز النتيجة لليفربول، بعدما تقدم يوكوهاما مطلع الشوط الثاني، ذلك من تسديدة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة تحت أنظار قرابة 65 ألف مشجع في المدرجات.

وقال فيرتز المنضم إلى «الريدز» قادماً من باير ليفركوزن الألماني: «سعيد بأنني تمكنت من تسجيل هدفي الأول، آمل أن يأتي المزيد».

وعزز تراي نيوني وريو نجوموها النتيجة لمصلحة فريق المدرب الهولندي أرني سلوت الذي خسر الأربعاء جهود مهاجمه الكولومبي لويس دياز المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وعبّر سلوت عن سعادته من رؤية فريقه يعوض تأخره ويخطف الفوز، إلا أنه أبدى عدم رضاه على إضاعة الفرص.

وقال سلوت: «قد يكون ذلك بسبب المعسكر التدريبي الشاق، وقد يكون بسبب ظروف الحرارة».

وأضاف: «ولكن هذا شيء يتعين علينا بالتأكيد تحسينه».

وغاب عن ليفربول حارسه البرازيلي أليسون بيكر بعد سفره إلى موطنه «لأسباب خاصة» وفقاً لما ذكر النادي.

وسبق انطلاق المباراة لفتة عاطفية تجاه لاعب ليفربول البرتغالي ديوجو جوتا الذي قضى بحادث سيارة هذا الشهر.

وهيمن بطل إنجلترا على مجريات اللقاء، لكن يوكوهاما كان السبّاق في افتتاح التسجيل عبر أساهي أويناكا (55)، عادل فيرتز النتيجة مستفيداً من تمريرة المصري محمد صلاح، قبل أن يمنح نيوني التقدم لليفربول، إثر عرضية من الهولندي جيريمي فريمبونج، ليعود نغوموها ويدون على الهدف الثالث من تسديدة من مشارف منطقة الجزاء.