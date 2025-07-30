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الرياضة

«الفيفا» يستخدم كاميرات أجساد الحكام في «مونديال 2026»

«الفيفا» يستخدم كاميرات أجساد الحكام في «مونديال 2026»
30 يوليو 2025 19:41

 
لندن (د ب أ)

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وافقت الجهات المسؤولة عن تشريع قوانين كرة القدم على مد العمل بالكاميرات المثبتة على أجساد الحكام، مما يفتح الباب أمام الاستعانة بهذه التقنية في كأس العالم صيف العام المقبل 2026.
استخدمت هذه الكاميرات في كأس العالم للأندية التي اختتمت منتصف الشهر الجاري في الولايات المتحدة، ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «آيفاب» المسؤول عن وضع قوانين اللعبة، على استخدام هذه الكاميرات في مسابقات أخرى حول العالم.
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن الهدف من تجربة الكاميرات كان التحقق مما إذا كانت ستثري تجربة مشاهدة المباريات من خلال زوايا من منظور الحكم. وأشاد بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بنجاح الكاميرات، قائلاً: «التجربة تجاوزت التوقعات».
لذا بات من المرجح أن يميل (الفيفا) لاستخدام الكاميرات خلال البطولة الأكبر، كأس العالم للمنتخبات في صيف 2026 .
وبإمكان البطولات الأخرى حول العالم استخدام هذه التقنية، بما فيها الدوريات المحلية.
ولكن سيتعين الحصول على إذن من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، اللذين سيقدمان توصيات شاملة ومعلومات فنية تساعد على استخدام هذه التقنية بفعالية.

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