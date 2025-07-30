فيراتي يكشف أسباب رحيله عن سان جيرمان



الدوحة (د ب أ)



كشف لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، المقيم حالياً في قطر، في حوار مع صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية عن ظروف انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي قبل عامين، بعد أن أمضى في صفوفه 11 موسماً، متوجهاً إلى نادي العربي القطري.

وشدد اللاعب المخضرم، الذي انضم مؤخراً لنادي الدحيل القطري، على أن قراره كان مدروساً ولا يشعر تجاهه بالاستياء، حيث أكد أنه لم يترك سان جيرمان بناءً على طلب الإسباني لويس إنريكي، مدرب الفريق، الذي كان قد تولى مؤخراً المسؤولية خلفاً لكريستوف جالتييه.

وقال فيراتي «أؤكد أن المحادثات مع ناصر الخليفي (مالك سان جيرمان) كانت قبل ذلك بكثير».

وأشار اللاعب الذي خاض 55 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، إلى أنه لا يزال على علاقة جيدة للغاية مع القطري ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، وقال: «أعتقد بأنه شخص رائع، وأخبرته بأنني أود الرحيل بحثاً عن تحديات جديدة».