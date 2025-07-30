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الرياضة

«الريشة الطائرة» يوقِّع مذكرة لتطوير اللعبة

«الريشة الطائرة» يوقِّع مذكرة لتطوير اللعبة
30 يوليو 2025 20:06

 
أبوظبي (الاتحاد)

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في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم وتطوير الريشة الطائرة في الإمارات، وقّع اتحاد الريشة الطائرة مذكرة تفاهم مع شركة «247 للأنظمة التكنولوجية الرياضية»، الشركة الإماراتية الرائدة في حلول التكنولوجيا الرياضية.
وتسعى الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة، تشمل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، إنتاج المحتوى الرقمي، تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية، التسويق والرعايات الرياضية، إلى جانب تنظيم الفعاليات وتقديم الدعم الإعلامي والفني.
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش ختام المعسكر الصيفي لمنتخب الريشة الطائرة، الذي استمر شهراً كاملاً، بحضور مسؤولي الجانبين، حيث وقّعت من جانب نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، ومن جانب شركة «247» سعيد البلوشي، المدير التنفيذي.
وتتضمن مذكرة التفاهم مساهمة «247» في التغطية الإعلامية للبطولات والفعاليات، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وتشغيل البطولات الخاصة بالأندية والأكاديميات والمجتمع، إلى جانب دعم المبادرات الرامية إلى نشر اللعبة وتعزيز حضورها المجتمعي.
وأكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق المستمر، بما يخدم الأهداف المشتركة، مع الاتفاق على مناقشة تفاصيل أي مشاريع مستقبلية بشكل منفصل حسب طبيعة كل مبادرة.

الإمارات
الريشة الطائرة
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