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الرياضة

سالم عبدالرحمن بطل «تشيس دوت كوم» للشطرنج الخاطف

سالم عبدالرحمن بطل «تشيس دوت كوم» للشطرنج الخاطف
30 يوليو 2025 20:15

 
الشارقة (الاتحاد)

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حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إنجازاً جديداً بفوزه بلقب بطولة Titled Tuesday الدولية للشطرنج الخاطف، التي نظّمتها منصة «تشيس دوت كوم» الثلاثاء الماضي، بمشاركة نخبة من كبار الأساتذة الدوليين من مختلف أنحاء العالم.
ونجح سالم في تصدّر البطولة بعد إحرازه 9.5 نقاط من أصل 11 جولة، متفوقاً على عدد من أبرز لاعبي العالم في الشطرنج الخاطف، ليؤكد من جديد مكانته في الساحة الدولية أحد أقوى لاعبي الشطرنج على المستويين القاري والدولي.
وكان سالم أحرز مؤخراً الميدالية البرونزية في مهرجان بيل الدولي في سويسرا، ليواصل التألق على رقعة الأذكياء الدولية.
وأعرب عبدالله مراد المازمي، رئيس الجهاز الفني بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عن سعادته بما حققه سالم عبدالرحمن، مؤكداً أن «الفتى الذهبي» نجح في وضع الشطرنج الإماراتي في الصدارة الدولية، وتفوق على لاعبين بارزين عالميين، مشيراً إلى أن ما حققه يعكس تطور مستواه، ويُعد إنجازاً يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها لاعبو النادي في مختلف البطولات العالمية، ويؤكد نجاح الاستراتيجية الفنية والتدريبية المعتمدة داخل النادي، والتي تعتمد على نهج الإنجازات والوصول باللاعبين إلى منصات التتويج.
ووجّه المازمي الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل لمسيرة اللاعب الاحترافية، وحرصه على تهيئة البيئة المثالية لتألّق جميع لاعبي النادي محلياً ودولياً.

 

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سالم عبدالرحمن
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