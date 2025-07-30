لوك شو: الأجواء «سامة» في مانشستر يونايتد!



لندن (د ب أ)



يدعم لوك شو، ظهير أيسر مانشستر يونايتد، النهج الصارم الذي يتبعه روبن أموريم، مدرب الفريق، في مساعي المدرب البرتغالي لتغيير ما أسماه اللاعب الإنجليزي بالأجواء السامة داخل الفريق.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن شو «30 عاماً» يبقى أقدم لاعب في صفوف يونايتد، حيث انضم لاعباً شاباً من ساوثهامبتون في صيف 2014 بصفقة قياسية.

وأضافت أن شو عاصر العديد من الفترات السلبية خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد، ويبقى أموريم خامس مدرب يعمل تحت قيادته.

قال شو للصحفيين، خلال جولة فريقه في الولايات المتحدة: «تقييم وضع الفريق من الخارج لا يبقى صعباً، لقد كانت أجواء الفريق سلبية للغاية في السنوات القليلة الماضية، كانت البيئة سامة وغير صحية على الإطلاق».

وأضاف: «الفريق يحتاج إلى بيئة صحية وإيجابية وحماسية، وعندما تتوافر هذه العوامل، سيشعر اللاعب بالتحرر، ويقدم أداء أفضل على أرض الملعب».

وانتقل لوك شو للإشادة بالمدرب أموريم، قائلاً إنه يحظى بدعم كامل من الفريق، مشيراً إلى أن البرتغالي يبذل أقصى جهد ممكن.

وتابع: «أموريم صارم للغاية معنا، فهو لا يبخل بجهده، ولم يعد لدينا لاعبين متقاعسين في الفريق، بل الجميع يضع مصلحة الفريق في المقام الأول».

وواصل: «أموريم يختار اللاعبين بناء على ما يراه الأنسب للفريق، وهذا قراره، ومن جانبنا اللاعبين، ندعمه تماماً في خياراته وأفكاره، وما يريد تطبيقه مع الفريق». واختتم شو تصريحاته: «نشعر بروح الفريق الواحد في فترة الإعداد للموسم الجديد، ومنذ عودتي أصبح الفريق متماسكا للغاية، وهو أمر ضروري نحتاج للحفاظ عليه ليكون الفريق عائلة واحدة، تسير في اتجاه واحد».

وأنهى مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي محتلا المركز الـ 15، ويخوض حاليا سلسلة من مباريات إنجليزية في جولته الصيفية بالولايات المتحدة.

وفاز مانشستر على وستهام بنتيجة 2-1 في نيوجيرسي، ويواجه بورنموث في شيكاغو، قبل أن يواجه إيفرتون في أتلانتا يوم الأحد المقبل.