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الرياضة

نيوكاسل يسقط أمام «الدوري الكوري»!

نيوكاسل يسقط أمام «الدوري الكوري»!
30 يوليو 2025 20:47

 
سيول (د ب أ)


خسر نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم صفر-1 أمام نجوم بطولة الدوري الكوري الجنوبي، في المباراة الودية.
وسجل كيم جين كيو، هدف نجوم الدوري الكوري الجنوبي الوحيد في الدقيقة 36، فيما عجز فريق المدرب إيدي هاو عن تسجيل هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.
وتأتي تلك المباراة في إطار الجولة الآسيوية التي يقوم بها نيوكاسل حالياً ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.
ويستهل نيوكاسل مبارياته في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مضيفه أستون فيلا، يوم 16 أغسطس القادم، في المرحلة الأولى للمسابقة العريقة. 

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ويشهد الموسم الجديد أيضاً مشاركة نيوكاسل في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب حصول الفريق على المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
كوريا الجنوبية
دوري أبطال أوروبا
أستون فيلا
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