مانشستر يونايتد مهتم بصفقة سلوفينية!



لندن (د ب أ)



يبرز السلوفيني بنيامين سيسكو، هدفاً رئيسياً لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في حال ضم مهاجم للفريق الأحمر، حسبما أفاد تقرير إخباري.

وأفاد مصدر للموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية، أن مانشستر يونايتد أجرى محادثات أولية مع لايبزج الألماني وممثلي اللاعب بشأن بنود الصفقة.

ويبدو نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مهتماً أيضاً بالحصول على خدمات اللاعب، ولكن يعتقد، كما هو الوضع حالياً، أن ملعب (أولد ترافورد) هو الوجهة المفضلة لسيسكو.

ويعزى الاهتمام بسيسكو إلى كريستوفر فيفيل، مدير التعاقدات بمانشستر يونايتد، الذي ينسب إليه الفضل على نطاق واسع في اكتشاف سيسكو لريد بول سالزبورج النمساوي، عندما كان في السادسة عشرة من عمره.

ويسعى مانشستر يونايتد لاستعادة بريقه من جديد، لاسيما بعد النتائج الكارثية التي حققها في الموسم المنصرم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي شهد حصول الفريق على المركز الخامس عشر برصيد 42 نقطة من 38 لقاءً.