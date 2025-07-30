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الرياضة

سلوت سعيد ببصمة «الشاب» في «ودية» ليفربول

سلوت سعيد ببصمة «الشاب» في «ودية» ليفربول
30 يوليو 2025 21:18

 
لندن (د ب أ)

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أبدى الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، سعادته ببصمة ريو نجوموها «16 عاماً»، لكن المدرب الهولندي أكد أن اللاعب الواعد أمامه الكثير ليتعلمه.
انضم نجوموها لليفربول قادما من تشيلسي في 2024، ولفت الأنظار إليه بتألقه في وديتي ليفربول بالجولة الآسيوية، وقدم أداءً مميزاً، توجه بهدف من مجهود فردي رائع في فوز ليفربول على يوكوهاما مارينوس الياباني 3-1، في طوكيو.
قال سلوت في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: «لقد أظهر ريو قدراته الجيدة مرة أخرى، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا لأننا نمتلك العديد من اللاعبين المميزين».
أضاف: «تواجد لاعبين مميزين من الأكاديمية أمر مفيد دائماً، ويمنح الفريق طاقة كبيرة».
واصل مدرب ليفربول: «نجاح لاعب شاب يتراوح عمره بين 16 و18 عاماً في ترك بصمة بالمباريات يبقى دائما أمراً رائعاً، وأمراً يستحق الإشادة بالتأكيد، ولكن في مواقف أخرى كان يتعين على (ريو) تمرير الكرة إلى زميليه أليكسيس ماك أليستر أو كورتيس جونز، فهي مواقف يجب أن يتعلم منها».
واختتم سلوت تصريحاته: «الموسم الماضي في الدوري كان صعباً للغاية، وبمتابعة ما تفعله باقي فرق الدوري الإنجليزي، يتأكد لنا أن الموسم المقبل سيكون أكثر قوة، وعلينا أن نكون جاهزين لذلك، وهذا أكثر أمر يشغل بالي حالياً».

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