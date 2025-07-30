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الرياضة

النصر السعودي يقلب الطاولة في «ودية» تولوز

النصر السعودي يقلب الطاولة في «ودية» تولوز
30 يوليو 2025 21:53

 
فيينا (د ب أ)

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قلب فريق النصر السعودي تأخره صفر- 1 أمام تولوز الفرنسي إلى انتصار 2-1، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، بالنمسا.
وبادر تولوز بالتسجيل عن طريق يان جبوهو في الدقيقة 25، لكن سرعان ما تعادل النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو للنصر في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1 بين الفريقين.
وحسم النصر المباراة لمصلحته في الشوط الثاني، عقب تسجيل لاعبه محمد مران الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(العالمي) في الدقيقة 76، ليقود النادي السعودي لتحقيق فوز معنوي خلال معسكره التدريبي استعداداً لانطلاق الموسم المقبل.
وشهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي جواو فيليكس، المنضم حديثاً لصفوف النصر، حيث قاد هجوم الفريق في الشوط الأول، بجانب رونالدو والجناح السنغالي الدولي ساديو ماني.
وتعتبر هذه المباراة جزءاً من سلسلة لقاءات ودية يخوضها فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، استعداداً لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم والمشاركات القارية الأخرى.

السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
تولوز
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