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الرياضة

مكمان «متهم» بـ«القيادة المتهورة»

مكمان «متهم» بـ«القيادة المتهورة»
30 يوليو 2025 22:24

 
ويستبورت (أ ب)

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يواجه فينس مكمان، الرئيس التنفيذي السابق لاتحاد مصارعة المحترفين (دبليو دبليو إي) اتهاماً بالتسبب في حادث تصادم على طريق سريع في ولاية كونيتيكت، أدى إلى تحطم سيارته «بنتلي»، وإتلاف سيارتين أخريين، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان وفاة هالك هوجان.
وأشارت شرطة الولاية الأميركية في تقرير لها إلى أن مكمان متهم بالقيادة المتهورة مما أدى إلى الحادث الذي وقع صباح الخميس الماضي على طريق ميريت باركواي في ويستبورت، وأكدت أيضاً أنه لم يصب أحد بأذى.
وتم الإفراج عن مكمان بكفالة قدرها 500 دولار، ولكن سيمثل أمام محكمة ستامفورد العليا في 26 أغسطس المقبل.
وأفادت الشرطة الأميركية أيضاً بأنه لم يكن هناك ركاب في السيارات، وكان جميع السائقين الثلاثة يرتدون أحزمة الأمان.
وكان مكمان استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً لاتحاد (دبليو دبليو إي) في 2022.

أميركا
المصارعة
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