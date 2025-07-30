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الرياضة

أوساكا تتأهل بالسيناريو الصعب في مونتريال

أوساكا تتأهل بالسيناريو الصعب في مونتريال
30 يوليو 2025 22:26

 
مونتريال (د ب أ)

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صعدت الأميركية ماديسون كيز المصنفة الثامنة عالمياً، واليابانية نعومي أوساكا للدور الثالث ببطولة مونتريال المفتوحة للأساتذة للسيدات «فئة 1000 نقطة» المقامة على الملاعب الصلبة.
تأهلت كيز المصنفة السادسة في هذه البطولة، بالفوز على الألمانية لورا سيجموند 6-2 و6 -1 ضمن منافسات الدور الثاني.
أما اليابانية أوساكا، فتأهلت بسيناريو أصعب، حيث قلبت تأخرها في المجموعة الأولى أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا بنتيجة 4-6 إلى فوز بمجموعتين متتاليتين 7 -6 و6 -3.
وفي مواجهات أخرى، فازت الدنماركية كلارا توسون على الإيطالية لوسيا برونزيتي 6 - 1 و6 - 2، واللاتفية أناستازيا سيفاستوفا على البولندية ماجدا لينيت بنتيجة 6 - 3 و4 - 6 و6 - 4، كما فازت الأمريكية مكارتني كيسلر على الأسترالية مايا جوينت 4 - 6 و6 - 4 و6 - 3.

التنس
مونتريال
كندا
اليابان
نعومي أوساكا
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