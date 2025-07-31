الجزائر تُحيل ملف وفاة 4 مشجعين إلى القضاء

الجزائر (د ب أ)



قالت الرئاسة الجزائرية إنها تسلمت تقريراً نهائياً من لجنة التحقيق في حادث وفاة 4 مشجعين لفريق مولودية الجزائر، بطل دوري المحترفين المحلي لكرة القدم، وإنها سلمته بدورها للجهات القضائية.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية، أن الجهات القضائية: «عهد لها اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».

وكان 4 مشجعين لمولودية الجزائر توفوا وأصيب العشرات جراء حادث مأساوي وقع في المدرج العلوي لملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، مع بدء احتفالات جماهير الفريق باللقب التاسع، عقب تعادله مع ضيفه نجم مقرة، سلبياً، ضمن الجولة 30 الأخيرة من مسابقة الدوري، التي أجريت يوم 21 يونيو الماضي.

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقتها بفتح تحقيق معمق، للوقوف على جوانب القصور وتحديد المسؤوليات.