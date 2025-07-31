شفيونتيك تفرض «الهيمنة الكاملة» في «مونتريال»

مونتريال (أ ف ب)



تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثالثة عالمياً إلى الدور الثالث من دورة مونتريال الألف نقطة للتنس، بتغلبها على الصينية جو هانيو 6-3 و6-1، ضمن منافسات الدور الثاني.

وخاضت شفيونتيك مباراتها الأولى منذ تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية ثالثة البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها.

ولم تنتظر البولندية طويلاً لفرض هيمنتها كاسرة إرسال منافستها مرتين لتتقدم 4-0 في المجموعة الأولي، ورغم أن اللاعبة الصينية ردت بكسر إرسالها في الشوط الخامس، لكن شفيونتيك حافظت على يدها الطولى.

وفي المجموعة الثانية، استهلتها شفيونتيك بكسر إرسال منافستها فردت الأخيرة بالمثل، قبل أن تفرض بطلة ويمبلدون هيمنتها الكاملة.

وبلغت الأميركية ماديسون كيز المصنفة ثامنة عالمياً، بفوزها على الألمانية لاورا سيغموند 6-2 و6-1.

وثأرت كيز لخسارتها أمام سيجموند في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، فلم تخسر أمامها في الدورة الكندية سوى ثلاثة أشواط.

واحتاجت الأميركية لـ65 دقيقة من أجل تخطي منافستها في طريقها لبلوغ الدور الثالث.

وبلغت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة أولى عالمياً سابقاً الدور عينه بفوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا (13) بنتيجة 4-6 و7-6 و6-3.

وحذت حذوهما أيضاً كل من الدنماركية كلارا تاوسون (16) بتخطيها الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6-1 و6-2، والأميركية ماكارتني كيسلر بفوزها على الأسترالية مايا جوينت 4-6 و6-4 و6-3، واللاتفية أناستازيا سيفاستوفا بتغلبها على البولندية ماجدا لينيت (25) بنتيجة 6-3 و4-6 و6-4.