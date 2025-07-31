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الرياضة

كيرلي.. «ضربة مزدوجة»!

كيرلي.. «ضربة مزدوجة»!
31 يوليو 2025 08:06

يوجين (أ ف ب) 

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انسحب الأميركي فريد كيرلي بطل العالم السابق في سباق 100 متر من بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى المقررة هذا الأسبوع في ولاية أوريجون، ما يعني غيابه تلقائياً عن بطولة العالم في سبتمبر المقبل في طوكيو.
وأعلن كيرلي، الحائز على ميداليتين أولمبيتين في سباق 100 متر، عن قراره في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب كيرلي «يجب أن يكون سباق الـ 100 متر سباقاً سريعاً».
وأضاف: «مثّل عام 2025 عقبات عدة، سأحتاج إلى بعض الوقت لأعود إلى المسار الصحيح، لن أتمكن من المشاركة في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى هذا العام، شكراً لجميع داعمي».
وحاز كيرلي (30 عاماً) على ميدالية فضية في سباق 100 متر ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، قبل أن ينتزع البرونزية في دورة باريس العام الماضي.
وكان سبق أن حقق الفوز في بطولة العالم لعام 2022 في يوجين، وهو الموقع نفسه الذي سيستضيف البطولة الأميركية التي تشكل أيضاً المحطة التأهيلية إلى بطولة العالم.
وسجل كيرلي زمناً بلغ 9:98 ثانية في سباق 100 متر في مايو، إلا أن الجدل أحاط بموسمه بعيداً عن المضمار، إذ انسحب في أوائل شهر مايو من لقاء «جراند سلام تراك» في ميامي بعد إيقافه بتهمة الاعتداء.
وفي يناير، ألقت الشرطة القبض عليه في ميامي، إثر مشادة كلامية حادة مع ضباط أدت إلى صعقه بالكهرباء، وُجهت إليه لاحقاً تهم الاعتداء على ضابط شرطة ومقاومة الاعتقال، والسلوك غير المنضبط، وفي قضية أخرى، تم اتهامه ومحاكمته في الشهر ذاته بتهمة العنف الأسري ضد والدة أطفاله، دفع ببراءته في كلتا القضيتين.

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