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الرياضة

«إعارة» بين أتلتيكو مدريد وجيرونا

«إعارة» بين أتلتيكو مدريد وجيرونا
31 يوليو 2025 08:11

مدريد (د ب أ)

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد، انتقال لاعبه الفرنسي توماس ليمار إلى جيرونا الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وقال النادي المدريدي في بيان رسمي: «توصل أتلتيكو مدريد وجيرونا إلى اتفاق لإعارة توماس ليمار إلى النادي الكتالوني للموسم الحالي». 
وأضاف البيان أن لاعب الوسط شارك للمرة الأولى بقميص أتلتيكو في 15 أغسطس 2018، ليسهم في فوز الفريق على ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم. واختتم أتلتيكو مدريد بيانه: «انضم اللاعب الفرنسي الدولي إلى نادينا عام 2018، بعد تتويجه بكأس العالم مع منتخب بلاده، ويتمنى أتلتيكو مدريد لتوماس له كل التوفيق في تجربته الجديدة».
ويأمل ليمار في استغلال إعارته إلى جيرونا في استعادة لياقته البدنية، بعدما عانى من كثرة الإصابات التي أبعدته طويلاً عن الملاعب.

 

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