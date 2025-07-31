الاتحاد السعودي.. «السقوط الثالث»!

لشبونة (د ب أ)



فاز فولهام الإنجليزي على اتحاد جدة السعودي 4-2، في مباراة ودية أقيمت بالبرتغال، ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد 2025- 2026 .

أحرز الفريق الإنجليزي أهدافه الأربعة في الشوط الأول، في الدقائق 7 و22 و39 و45 عبر لاعبيه هاري ويلسون وإميل سميث رو وجوشوا كينج وخورخي كوينكا، وفي الشوط الثاني، قلص النجم الفرنسي كريم بنزيمة، الفارق بتسجيل هدفين للاتحاد في الدقيقتين 69 و74 .

كان الاتحاد استهل ودياته بالخسارة أمام فنرباخشة التركي برباعية نظيفة، قبل الخسارة أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي بنتيجة 1- 3 .

ومن المقرر أن يسافر الاتحاد إلى الصين لخوض وديتين قبل المشاركة في كأس السوبر السعودي لكرة القدم 19 أغسطس، حيث يواجه النصر في الدور قبل النهائي.