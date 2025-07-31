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الرياضة

إسبانيول يضرب فولفسبورج بضربة جزاء

إسبانيول يضرب فولفسبورج بضربة جزاء
31 يوليو 2025 08:51

 
برلين (د ب أ)

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خسر فولفسبورج الألماني صفر-1 أمام إسبانيول الإسباني، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، ضمن استعدادات الناديين لانطلاق الموسم الجديد.
وسجل هدف المباراة الوحيد لإسبانيول لاعبه روبيرتو فرنانديز، في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، فيما عجز فولفسبورج عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء. ويفتتح فولفسبورج مبارياته في الموسم الجديد ببطولة الدوري الألماني (البوندسليجا) بمواجهة مضيفه هايدنهايم في 23 أغسطس، بالمرحلة الأولى للمسابقة.
في المقابل، يخوض إسبانيول مباراته الأولى في الموسم الجديد بالدوري الإسباني أمام ضيفه أتلتيكو مدريد في 17 من ذات الشهر.

فولفسبورج
إسبانيول
أتلتيكو مدريد
الدوري الألماني
الدوري الإسباني
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