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الرياضة

موناكو يُطيح تورينو بـ «ثلاثية معنوية»

موناكو يُطيح تورينو بـ «ثلاثية معنوية»
31 يوليو 2025 09:28

 
برلين (د ب أ)

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حقق موناكو الفرنسي انتصاراً معنوياً 3-1 على تورينو الإيطالي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، في إطار استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.
وتقدم تورينو بهدف مبكر حمل توقيع جفيداس جينيتيس في الدقيقة السادسة، لكن سرعان ما أحرز ميكا بيريث هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 16، وأضاف لامين كامارا الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 45، في حين تكفل جولوفين أندريه بإحراز الهدف الثالث للفريق الفرنسي في الدقيقة 63 .
ويفتتح موناكو مبارياته في الموسم الجديد بالدوري الفرنسي أمام ضيفه لوهافر في 16 أغسطس، بينما يستهل تورينو لقاءاته بالدوري الإيطالي أمام ضيفه مودينا بعدها بيومين.

الدوري الفرنسي
موناكو
تورينو
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