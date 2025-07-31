آل علي يمثل الإمارات في نهائي بطولة العالم للدراجات المائية

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد البطل الإماراتي الناشئ، علي آل علي لخوض نهائي بطولة العالم للناشئين للدراجات المائية، ضمن فئة Ski Junior GP3.3، والتي تستضيفها مدينة جيورزامولي في جمهورية المجر، خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس المقبل، بمشاركة واسعة من نخبة الأبطال الشباب من مختلف دول العالم.

ويُعد آل علي المشارك العربي والخليجي الوحيد في هذه الفئة، ليكون الممثل الوحيد للمنطقة في هذا الحدث العالمي، في مشاركة تحمل أبعاداً رياضية وإعلامية متميزة.

وتشهد البطولة منافسة قوية بين متسابقين من فرنسا، بلجيكا، اليابان، سويسرا، هولندا وتايلاند، وتُقام على مياه بحيرة «زامولي»، وسط حضور جماهيري مرتقب وتغطية إعلامية عبر قنوات دولية متخصصة، إلى جانب البث الرقمي المباشر من قبل الاتحاد الدولي للرياضات البحرية (UIM).

ويمتلك علي آل علي سجلاً واعداً رغم صغر سنه، حيث سبق له تحقيق المركز الثاني في الجولة الأوروبية من بطولة WGP التي أقيمت في بلجيكا، بالإضافة إلى مشاركات ناجحة في عدد من البطولات القارية والدولية.

وأكد آل علي في تصريحات صحفية أن البطولة تمثل له فرصة ذهبية لإثبات نفسه في مواجهة نخبة المتسابقين على مستوى العالم، معرباً عن ثقته في قدراته وجاهزيته لتمثيل دولة الإمارات ورفع رايتها في المحفل العالمي.

ويحظى المتسابق بدعم من اتحاد الرياضات البحرية، في ظل تطلعات بأن تشكّل هذه المشاركة منصة لاستقطاب المزيد من الرعاة والداعمين من المؤسسات الخليجية، خاصة في ظل الزخم الإعلامي الكبير الذي تحظى به البطولة.

ومن المتوقع أن توفّر البطولة فرص ظهور إعلامي بارزة للرعاة والممولين عبر القنوات الرسمية الناقلة والمنصات الرقمية التابعة للاتحاد الدولي.