الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوسيمين يُحطم «القياسية» في تركيا!

أوسيمين يُحطم «القياسية» في تركيا!
31 يوليو 2025 10:41

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سرقة «مقتنيات ثمينة» من منزل نجم إنجلترا!
ماناج يدخل تاريخ سيفاسبور بـ«مليوني دولار»


أعلن جالطة سراي التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مقابل 75 مليون يورو، وتحطم الرقم القياسي لانتقالات الدوري التركي، وتألق اللاعب «26 عاماً» في الدوري الإيطاليّ مع نابولي، وأصبح أحد أكثر المهاجمين طلباً في أوروبا. 
ويستعد الآن لنقل نجوميته إلى إسطنبول على المدى الطويل، بعد فترة إعارة ناجحة مع النادي الموسم الماضي، ولم يكن طموح جالطة سراي موضع شك فقط، لكن هذه الخطوة الضخمة تؤكد نفوذه المتنامي في السوق العالمية.
وكانت صفقة انتقال يوسف النصيري من إشبيلية إلى فنربخشة الصيف الماضي، والتي بلغت 19.5 مليون يورو، الأغلى قبل صفقة أوسيمين، والتي تبلغ قيمتها أعلى بـ4 أضعاف من قيمة انتقال النصيري، حيث تعد صفقة من مستوى جديد في الدوري التركي، جميع صفقات أعلى 10 أرقام قياسية كانت لانتقالات إما إلى جالطة سراي أو فنربخشة، ولم يتم الوصول إلى حاجز الـ15 مليون يورو إلا 6 مرات في تاريخ الدوري.
وعندما انضم أوسيمين إلى «الأسود» على سبيل الإعارة الموسم الماضي، أحدث ذلك مفاجأة في عالم كرة القدم، ولكن نظراً لكونها مجرد صفقة مؤقتة وقلة العروض الأخرى لأوسيمين في تلك المرحلة المتأخرة من سوق الانتقالات، لم يكن الأمر صادماً، ومع ذلك أصبح انتقال النجم النيجيري إلى عملاق إسطنبول دائماً، بدأ هذا الأمر يضع الدوري التركي على خريطة كرة القدم الأوروبية الكبرى.
وسجل أوسيمين 37 هدفاً في 41 مباراة مع جالطة سراي، خلال فترة إعارته الموسم الماضي، ويأمل المشجعون أن يُساعد أوسيمين الفريق على المنافسة بشكل أفضل في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث لم يتجاوز النادي دور المجموعات منذ موسم 2012-2013، الذي وصل فيه إلى ربع النهائي.
ويُلفت انتقال أوسيمين الدائم مقابل هذا المبلغ الباهظ، أنظار عالم كرة القدم، ولكن فقط عندما تبدأ الأندية التركية في تقديم أداء أفضل على الساحة الأوروبية يبدأ الدوري في الحصول على المكانة التي ربما يستحقها مشجعوه.

نيجيريا
فيكتور أوسيمين
جالطة سراي
نابولي
تركيا
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©