أوسيمين يُحطم «القياسية» في تركيا!



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن جالطة سراي التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مقابل 75 مليون يورو، وتحطم الرقم القياسي لانتقالات الدوري التركي، وتألق اللاعب «26 عاماً» في الدوري الإيطاليّ مع نابولي، وأصبح أحد أكثر المهاجمين طلباً في أوروبا.

ويستعد الآن لنقل نجوميته إلى إسطنبول على المدى الطويل، بعد فترة إعارة ناجحة مع النادي الموسم الماضي، ولم يكن طموح جالطة سراي موضع شك فقط، لكن هذه الخطوة الضخمة تؤكد نفوذه المتنامي في السوق العالمية.

وكانت صفقة انتقال يوسف النصيري من إشبيلية إلى فنربخشة الصيف الماضي، والتي بلغت 19.5 مليون يورو، الأغلى قبل صفقة أوسيمين، والتي تبلغ قيمتها أعلى بـ4 أضعاف من قيمة انتقال النصيري، حيث تعد صفقة من مستوى جديد في الدوري التركي، جميع صفقات أعلى 10 أرقام قياسية كانت لانتقالات إما إلى جالطة سراي أو فنربخشة، ولم يتم الوصول إلى حاجز الـ15 مليون يورو إلا 6 مرات في تاريخ الدوري.

وعندما انضم أوسيمين إلى «الأسود» على سبيل الإعارة الموسم الماضي، أحدث ذلك مفاجأة في عالم كرة القدم، ولكن نظراً لكونها مجرد صفقة مؤقتة وقلة العروض الأخرى لأوسيمين في تلك المرحلة المتأخرة من سوق الانتقالات، لم يكن الأمر صادماً، ومع ذلك أصبح انتقال النجم النيجيري إلى عملاق إسطنبول دائماً، بدأ هذا الأمر يضع الدوري التركي على خريطة كرة القدم الأوروبية الكبرى.

وسجل أوسيمين 37 هدفاً في 41 مباراة مع جالطة سراي، خلال فترة إعارته الموسم الماضي، ويأمل المشجعون أن يُساعد أوسيمين الفريق على المنافسة بشكل أفضل في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث لم يتجاوز النادي دور المجموعات منذ موسم 2012-2013، الذي وصل فيه إلى ربع النهائي.

ويُلفت انتقال أوسيمين الدائم مقابل هذا المبلغ الباهظ، أنظار عالم كرة القدم، ولكن فقط عندما تبدأ الأندية التركية في تقديم أداء أفضل على الساحة الأوروبية يبدأ الدوري في الحصول على المكانة التي ربما يستحقها مشجعوه.